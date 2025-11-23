Evo koje je sve rekorde oborio Fruk: Njegovu predstavu gledali su Milan, Liverpool, Udinese...

Nogometaši Rijeke ostvarili su 57. pobjedu u 181. međusobnom službenom ogledu s Hajdukom. Riječani su još davne 1962. godine ispratili Splićane s Kantride zabivši im četiri pogotka (4-0). Po četiri gola postigla je i Skočićeva Rijeka 2006. na Poljudu, zatim Dalićeva na Kantridi godinu dana kasnije, a istih, glatkih 0-4 bilo je i 2019. u Jadranskom derbiju odigranom u Splitu.

Dostigao Sharbinija

Ipak, u gotovo osam desetljeća dugoj tradiciji Jadranskih derbija Rijeka nikada nije pobijedila Hajduk 5-0. Aktualna generacija prvoligaša s Kvarnera ušla je u povijest, a posebno trostruki strijelac Toni Fruk (24).

Rijekin najbolji strijelac postao je tek treći igrač u povijesti kluba, nakon Andreja Kramarića i Davora Vugrineca, koji je uspio postići hat-trick u Jadranskom derbiju.

Osim toga, Fruk je dostigao Anasa Sharbinija na vrhu ljestvice riječkih strijelaca u Jadranskim derbijima. Obojica su postigla po sedam pogodaka. Mijo Caktaš sa svojih deset još je uvijek vodeći strijelac derbija kad se uzmu u obzir obje momčadi.

Četvrti najbrži strijelac Jadranskog derbija

Fruk je postao i četvrti najbrži strijelac u povijesti Jadranskog derbija. Prvi gol u subotu zabio je već u petoj minuti. Brži od njega bili su samo Vedran Jugović i Antonio Čolak, koji su tresli mrežu Hajduka već u drugoj minuti. Mario Tokić svojedobno je načeo "bile" u trećoj, dok je spomenuti Sharbini također pogađao u petoj minuti.

Ovo je ujedno bio i 118. ogled "bijelih" i "bilih" od samostalnosti te 44. pobjeda Rijeke. U 32 utakmice nije bilo pobjednika, dok je u 42 slavio Hajduk. Tradicija se ponovno okrenula na riječku stranu.

Dodamo li pritom da su stvari potpuno poravnate kad se gledaju samo prvenstveni ogledi, u 107 utakmica obje su momčadi ostvarile po 40 pobjeda, a 27 ih je završilo bez pobjednika, jasno je koliko je rivalitet izjednačen.

Ljetos je bila panika

Svoje emisare na utakmicu Rijeka - Hajduk poslali su Liverpool, AC Milan, Udinese, Parma, Twente, Sassuolo… Birano društvo, a koga su točno došli pratiti, to znaju samo oni. Da moramo pogađati, rekli bismo da je većina došla baš zbog čarobnjaka Fruka.

Ljetos je Damir Mišković, gazda Rijeke, za oko četiri milijuna eura otkupio ostatak Frukova ugovora od Fiorentine. Planirao ga je prodati za više od 10 milijuna eura, ali pravih ponuda nije bilo. U posljednjih desetak dana ljetnog prijelaznog roka u Rijeci je zavladala panika.

Mišković je nazvao Andyja Baru, poznatog hrvatskog menadžera, i zamolio ga da Fruka ponudi inozemnim klubovima s kojima ima dobre odnose. No ozbiljni, financijski dobro potkovani klubovi do tog su trenutka već popunili svoje rostere.

Sudeći po ovakvim partijama, ali i nastupima u hrvatskoj reprezentaciji, gotovo je sigurno da će ove zime ponuda za Fruka biti.

Fruk ove sezone

Vrijednost: 9 mil. eura

Nastupi: 22

Minute: 1877

Golovi: 9

Asistencije: 2