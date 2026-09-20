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DINAMO - LOKOMOTIVA (20 SATI)

Evo potencijalnog sastava Dinama za lokose. Jelavić lani pokazao da može s Kovačevićem

Piše Mato Galić,
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Evo potencijalnog sastava Dinama za lokose. Jelavić lani pokazao da može s Kovačevićem
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatskom prvaku vraćaju se Radeljić i Beljo, ali Kačavenda je upitan

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Dinamo večeras od 20 sati na Maksimiru u osmom kolu HNL-a dočekuje Lokomotivu. Hrvatski prvak već gotovo mjesec dana igra blijedo, neuvjerljivo. Još od one teško izborene pobjede nad Varaždinom na Maksimiru nakon preokreta (2-1) u četvrtom prvenstvenom kolu.

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Kovačević: Pod pritiskom sam

Navijače "modrih" posebno boli 0-0 protiv Hapoel Beer Sheve u prvom kolu Europske lige u srijedu. Dinamo je u toj utakmici imao svega 34 posto lopte, samo jedan udarac u okvir izraelskog prvaka... A na to sve je trener Mario Kovačević izjavio da je prezadovoljan bodom i kompaktnošću momčadi.

Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, neformalnim kanalima uvjerava da Kovačevića neće smijeniti ni u slučaju eventualnog kiksa protiv Lokomotive koja, usput budi rečeno, u HNL-u nije pobijedila od 8. kolovoza i pobjede nad Goricom (3-1) na Maksimiru. U međuvremenu "lokosi" su imali četiri poraza i remi.

- Dođu trenuci krize kao ova, izvući ćemo se iz ovoga još bolji i jači. Imam pritisak sa svoje strane jer znam da trebamo bolje, nemam tu sad što pojašnjavati. Vjerujem da će to u nedjelju biti bolje. Ne sumnjam u igrače i klub. Ako netko sumnja, to je njegov problem - rekao je Kovačević u najavi susreta dodavši da je Dinamo kvalitetniji od Lokomotive.

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Jelavić je pobjeđivao Kovačevića

Nikica Jelavić, trener Lokomotive, međutim, ima recept za Kovačevića i Dinamo. Prošle sezone, u listopadu, "maznuo" je na Maksimiru Dinamo 2-1. U nastavku sezone Lokomotiva je dvaput izgubila od Dinama, a zadnji okršaj ovih takmaca, u svibnju, završio je 0-0.

Zdravstveni bilten u Dinamu se popravio. Viroze su odležali Stjepan Radeljić i Dion Drena Beljo, a upitan je tek veznjak Lukas Kačavenda, koji je protiv Hapoela morao izaći zbog bola u leđima. "Modri" bi tako mogli početi u sastavu: Kotarski - Galešić, Dominguez, McKenna, Pérez Vinlöf - Mišić, Zajc, Stojković - Almena, Oršić, Beljo.

Žutog kartona mora se paziti mladi švedski reprezentativac Matteo Perez Vinlöf, zato što ih je sakupio tri. Četvrti bi značio da ne bi mogao zaigrati protiv Hajduka na Poljudu 10. listopada u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Jelavić ima velike probleme sa sastavom. Ne može računati na najiskusnije, po mnogima i na najbolje igrače Lokomotive. Bek Marko Pajač i napadač Mirko Marić su ozlijeđeni. Prvoligaš s Kajzerice mogao bi zaigrati u sastavu: Posavec - Karačić, Triantafyllou, Čabraja, Čabrajić - Subotić, Katić - Vešović, Vasilj, Vuković - Đurković.

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