Evo što su napisali iz Hrvatskog rukometnog saveza nakon sramotne organizacije EHF-a

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak je stigla u danski Silkeborg, grad koji se nalazi 40 kilometara od Herninga gdje naše rukometaše čeka polufinalna utakmica Europskog prvenstva protiv Njemačke (petak, 17.45 sati). Iako je Hrvatska trebala biti smještena u Herningu, kao i druge reprezentacije, Europska rukometna federacija naprasno je promijenila planove...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

To je potaknulo izbornika Sigurdssona na oštre riječi na konferenciji za javnost, a Hrvatski rukometni savez objavio je reportažni tekst iz Danske u kojem je opisao kako je četvrtak izgledao za reprezentativce, koji su u utorak i srijedu igrali ključne utakmice za prolaz.

Tekst prenosimo u cijelosti:

"Kratka je bila noć za hrvatsku mušku seniorsku rukometnu reprezentaciju nakon sjajne pobjede protiv Mađarske i plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Nakon što su obavili medijske zadaće, ispred hotela ih je dočekala skupina najvjernijih navijača i priredila im veličanstven doček. Nakon večere, slijedio je obavezni medicinski tretman, a s obzirom na umor i sitne ozljede koje se skupe kako se turnir primiče kraju, naša liječnička i fizioterapeutska služba imala je pune ruke posla. Dobra vijest je da, osim Zvonimira Srne, nema većih problema s ozljedama.

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jutro je pak donijelo nepuna četiri sata puta od Malmoa do Silkeborga. Iako smo svi zajedno očekivali da će reprezentacija biti smještena u Herningu, kao što je to bilo ranije najavljeno, tijekom noći organizator je odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom. Tako su dramatično zakomplicirali život hrvatskim medijima koji su svi od reda rezervirali hotele u Herningu jer Silkeborg se nalazi na 40 minuta vožnje od grada domaćina finalnog vikenda, a većina hrvatskih novinara ovdje je bez automobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

S obzirom na umor i dosta dugačak put, izbornik je odlučio otkazati popodnevni trening i dao slobodno igračima, ali on i Filip Glavaš morali su na službenu press konferenciju u Jyske Bank Boxen Arenu. Tamo su im društvo s njemačke strane praviti izbornik Alfred Gislason i igrač Miro Schluroff.

Premda im Njemačka nije nepoznata jer smo nedavno s njima igrali dva prijateljska susreta, u večernjim satima bit će priređena iscrpna video analiza svega onoga što su Nijemci pokazali na ovom Europskom prvenstvu. Podsjećamo, Njemačka je u prvoj fazi doživjela pomalo šokantan poraz od Srbije 30:27, a pobijedila je Austriju i Španjolsku. U drugom krugu pak, nakon slavlja nad Portugalom i Norveškom, izgubili su od Danske, da bi u utakmici odluke o polufinalu pobijedili Francusku 38:34. Bit će ovaj polufinalni susret isprepleten s puno emocija jer je dosta naših igrača u Bundesligi i na drugoj strani će im se naći suigrači. A polufinale će obilježiti i dva islandska izbornika na klupama Hrvatske i Njemačke.

I ono što su mnogi možda zaboravili, kada je Njemačka posljednji put bila prvak 2016. godine, na njihovoj klupi u Poljskoj sjedio je naš današnji izbornik Dagur Sigurdsson.

Kao što je to već uobičajeno u ovakvim situacijama, stotine poziva slijevaju se prema Danskoj u potrazi za dragocjenim papirićima koji omogućuju ulazak na polufinale, odnosno završni dan Europskog prvenstva. Karata u slobodnoj prodaji nema i svatko tko uspije nekim svojim kanalima do njih doći, može reći da je dobio na lutriji."