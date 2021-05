Real Madrid ponovno nije iskoristio 'kiks' gradskog rivala Atletica i tako je ponovno propustio priliku zasjesti na vrh La Lige. 'Kraljevi' su u Madridu remizirali (2-2) sa Sevillom i tri kole prije kraja prvenstva imaju dva boda manje od vodeće momčadi.

No, još uvijek nije gotovo. U igri je još devet bodova pa ne treba pa matematički može do naslova i Rakitićeva Sevilla koja ima šest bodova manje od Atletica, ali i Barcelona koja ima jednak broj bodova kao i Real.

Za naše reprezentativce Ivu Grbića i Šimu Vrsaljka stvar je jasna. Moraju pobijediti sve tri utakmice do kraja i La Liga je njihova. No, pred njima je već u srijedu najteži od tri ispita koji ih čekaju. Na Wandu Metropolitanu stiže neugodni Real Sociedad koji, doduše, 'prema gore', ali mora braniti poziciju koja ga vodi u Europsku ligu sljedeće sezone. Nakon toga slijede nešto lakša utakmica protiv Osasune, a zadnju utakmicu sezone odigrat će u Valladolidu.

Što treba Realu za naslov? Po prikazanoj formi - čudo. Luka Modrić i društvo imali su više puta zasjesti na vrh, ali ove im sezone ne ide u najvažnijim utakmicama kako je to bivalo proteklih godina. Do kraja prvenstva imaju gostovanja kod Granade i Athletic Bilbaoa, a za foto finiš sezone u Madrid dolazi Villarreal. Budući da imaju bolji međusobni omjer od gradskog rivala, Realu za naslov trebaju svih devet bodova uz to da Atletico ispusti dva boda.

Barcelona je dugo vremena bila jako, jako daleko od vrha La Lige, no ispadanjem iz Lige prvaka maksimalno su se posvetili domaćem prvenstvu i uključili se u borbu u za naslov. Barca vjerojatno ima i najlakši raspored do kraja prvenstva. Levante, Celta Vigo i za kraj - Eibar. Za očekivati je da će Barca slaviti u sve tri utakmice, a za naslov im je potrebno da oba madridska kluba izgube po jednu utakmicu budući da su lošiji u međusobnim omjerima s Atleticom i Realom.

Sevilla, također, još uvijek može do naslova - teoretski. Osim što moraju pobijediti sve utakmice do kraja (Valencia, Villarreal, Alaves), momčadi našeg Ivana Rakitića mora se poklopiti da će vodeća trojka (Atletico, Real, Barca) izgubiti najmanje dvije od preostale tri utakmice.

Završnica Ligue 1 možda i nikad nije bila ovako uzbudljiv, pogotovo proteklih godina otkada su 'petrodolari' ušli u PSG koji je potpuno zagospodario ligom. No, ove će se sezone to najvjerojatnije promijeniti. Jer našem Domagoju Bradariću za naslov s Lilleom je potrebna pobjeda iz dvije utakmice. Prvu će priliku imati u nedjelju kod kuće protiv St. Etiennea, a ako već zakompliciraju, imat će priliku za 'popravni' protiv Angersa u zadnjem kolu.

Može li Niko Kovač do naslova prvaka? Teoretski još uvijek može, ali takav rasplet situacije bio bi ravan čudu. Monaco za naslov treba pobijediti Rennes i Lens. To je naravno lakši dio posla, a puno je teži dočekati dva poraza Lillea, ali i remi Parižana protiv Remisa ili Bresta.