Evo tko sudi Jadranski derbi

Hajduk i Rijeka u nedjelju na Poljudu (17:45) igraju derbi 23. kola HNL-a, a sudački posao na poljudskom travnjaku obavljat će četvorka predvođena Osječaninom Darijem Belom. U VAR sobi glavni će biti njegov sugrađanin Ivan Matić.

Kolo će otvoriti Vukovar i Slaven Belupo u petak od 18 sati u osječkom Gradskom vrtu, a susret će suditi Riječanin Antonio Melnjak. Iz komfora VAR sobe nadgledat će Ivan Vučković iz Zagreba.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Subotnji program otvaraju Istra i Gorica u Puli (15:00), glavni sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca, VAR-om će se baviti Ante Čuljak. U kasnijem terminu od 17:15 sastaju se Lokomotiva i Osijek na Maksimiru, pravu dijeli Ante Terzić iz Podstrane, Mario Zebec je VAR sudac.

Konačno, u nedjelju uoči Jadranskog derbija na Poljudu, Varaždin dočekuje Dinamo u 15 sati. HNS je za taj dvoboj delegirao glavnog suca Patrika Pavlešića iz Duge Rese, za VAR-om je Ivan Bebek iz Rijeke.