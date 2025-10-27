Fantastični Vukovar ostvario je povijesnu pobjedu, a Čabraja je ponovno uzdrmao Dinamo...

Vukovar je ostvario najveću pobjedu u klupskoj povijesti ovog ponedjeljka kada je minimalnih 1-0 pobijedio Dinamo. Ključan trenutak dogodio se u 53. minuti kada je Jakov Puljić sjajno reagirao na ubačaj Lovre Banovca i zabio pogodak. Domaćin je mogao povesti i ranije, krajem prvog poluvremena.

Golman Marino Bulat ispucao je dugu loptu prema Robinu Gonzálezu. Ona je odskočila, a omaleni Kolumbijac ušao je u zračni dvoboj s Nikom Galešićem. Lopta je preskočila Galešića, a Gonzáles je zabio gol. No, nakon prvotnog oduševljenja, sudac Dario Bel označio je prekršaj u napadu Gonzáleza.

Klupa domaće momčadi odmah je skočila i žestoko prosvjedovala. Najistaknutiji u prigovorima bio je Marin Pilj, koji je s klupe uspio dobiti i žuti karton.

Ovom pobjedom bio je zadovoljan i Slivija Čabraja, koji je u karijeri već četiri puta srušio Dinamo. U 16 utakmica koje je dosad vodio protiv Dinama, ovo mu je bila prva u kojoj nije sjedio na klupi Lokomotive. Njegova najveća pobjeda ostala je čuvenih 3-0 prošle godine, kada je "modre" vodio Sergej Jakirović.

Ipak, koja god momčad Lokomotive igrala, bolje je kotirala od ovogodišnjeg Vukovara, koji se iz simpatične senzacije pretvara u opasnog konkurenta i ne želi se zadovoljiti jednosezonskim zadržavanjem među elitom.

- Ogromna pobjeda, držimo priključak na tablici i imamo isti broj bodova kao Osijek. Zadovoljan sam igrom momčadi. Ako se ne varam, imali smo i više udaraca od Dinama, stvorili dvije-tri izgledne prilike, a Dinamo smo ograničili i nije stvorio nijednu pravu šansu - rekao je Čabraja te objasnio što je rekao momčadi na poluvremenu:

- Dogovorili smo se da se dignemo visoko i da ih pritisnemo dok možemo, dok se Dinamo ne pribere. Nismo im dopustili izlazak prema naprijed i to smo dobro odradili.

Slavonci, koji ni ne igraju na svom stadionu, unatoč pobjedi i dalje zauzimaju posljednje mjesto. No sada imaju isti broj bodova kao i devetoplasirani Osijek. Sljedeću utakmicu, na blagdan Svih svetih, ponovno igraju kod kuće protiv Istre, što im je prilika da pobjegnu s dna ljestvice.