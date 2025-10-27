Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKLON STRUČNJAKU

Fantastični Vukovar ostvario je povijesnu pobjedu, a Čabraja je ponovno uzdrmao Dinamo...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Fantastični Vukovar ostvario je povijesnu pobjedu, a Čabraja je ponovno uzdrmao Dinamo...
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ova pobjeda podsjeća na onu iz početka prošle godine kada je Čabraja s Lokomotivom na Maksimiru pobijedio 3-0. Posljedica toga je bila da se po prvi put počelo pričati o smjeni Sergeja Jakirovića

Vukovar je ostvario najveću pobjedu u klupskoj povijesti ovog ponedjeljka kada je minimalnih 1-0 pobijedio Dinamo. Ključan trenutak dogodio se u 53. minuti kada je Jakov Puljić sjajno reagirao na ubačaj Lovre Banovca i zabio pogodak. Domaćin je mogao povesti i ranije, krajem prvog poluvremena.

Golman Marino Bulat ispucao je dugu loptu prema Robinu Gonzálezu. Ona je odskočila, a omaleni Kolumbijac ušao je u zračni dvoboj s Nikom Galešićem. Lopta je preskočila Galešića, a Gonzáles je zabio gol. No, nakon prvotnog oduševljenja, sudac Dario Bel označio je prekršaj u napadu Gonzáleza.

Klupa domaće momčadi odmah je skočila i žestoko prosvjedovala. Najistaknutiji u prigovorima bio je Marin Pilj, koji je s klupe uspio dobiti i žuti karton.

GALERIJA S UTAKMICE FOTO Kovačevićevi pomoćnici gubili živce na klupi, on je složio kiselu facu. Pogledajte fotke
FOTO Kovačevićevi pomoćnici gubili živce na klupi, on je složio kiselu facu. Pogledajte fotke

Ovom pobjedom bio je zadovoljan i Slivija Čabraja, koji je u karijeri već četiri puta srušio Dinamo. U 16 utakmica koje je dosad vodio protiv Dinama, ovo mu je bila prva u kojoj nije sjedio na klupi Lokomotive. Njegova najveća pobjeda ostala je čuvenih 3-0 prošle godine, kada je "modre" vodio Sergej Jakirović.

Zagreb: Rijeka slavila na gostovanju kod Lokomotive 1-2
Zagreb: Rijeka slavila na gostovanju kod Lokomotive 1-2 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ipak, koja god momčad Lokomotive igrala, bolje je kotirala od ovogodišnjeg Vukovara, koji se iz simpatične senzacije pretvara u opasnog konkurenta i ne želi se zadovoljiti jednosezonskim zadržavanjem među elitom.

- Ogromna pobjeda, držimo priključak na tablici i imamo isti broj bodova kao Osijek. Zadovoljan sam igrom momčadi. Ako se ne varam, imali smo i više udaraca od Dinama, stvorili dvije-tri izgledne prilike, a Dinamo smo ograničili i nije stvorio nijednu pravu šansu - rekao je Čabraja te objasnio što je rekao momčadi na poluvremenu:

JELIČIĆ OŠTRO 'Vidoviću treba skinuti jedinicu i neka mu ostane nula. Dečko dragi ti moraš nešto i pokazati'
'Vidoviću treba skinuti jedinicu i neka mu ostane nula. Dečko dragi ti moraš nešto i pokazati'

- Dogovorili smo se da se dignemo visoko i da ih pritisnemo dok možemo, dok se Dinamo ne pribere. Nismo im dopustili izlazak prema naprijed i to smo dobro odradili.

Slavonci, koji ni ne igraju na svom stadionu, unatoč pobjedi i dalje zauzimaju posljednje mjesto. No sada imaju isti broj bodova kao i devetoplasirani Osijek. Sljedeću utakmicu, na blagdan Svih svetih, ponovno igraju kod kuće protiv Istre, što im je prilika da pobjegnu s dna ljestvice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025