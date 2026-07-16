Fifa je kažnjavala Hrvate zbog Ukrajine i Vukovara, hoće li sada reagirati na Argentince?

Argentinski nogometaši mogli bi se naći pod istragom Fife nakon što su poslije pobjede protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva slavili s transparentom političke poruke. Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i izborila finale protiv Španjolske, ali se nakon posljednjeg sučeva zvižduka više govori o potezu dijela njezinih igrača. Giovani Lo Celso i još nekoliko argentinskih reprezentativaca fotografirani su s transparentom na kojem je pisalo: "Las Malvinas son Argentinas", odnosno "Falklandski otoci su argentinski".

Foto: Amanda Perobelli

Riječ je o otočju u južnom Atlantiku koje je britanski prekomorski teritorij, ali Argentina ga i dalje smatra svojim. Zbog Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka, Argentina i Velika Britanija ratovale su 1982. godine. U 74 dana sukoba poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje stanovnika otoka.

Fifina pravilima zabranjuje isticanje političkih poruka na terenu, pa se sada čeka hoće li svjetska nogometna organizacija pokrenuti disciplinski postupak. Posebno zato što ovo nije prvi takav slučaj s argentinskom reprezentacijom. Argentinski nogometni savez već je 2014. godine kažnjen s 20.000 funti nakon što su igrači prije prijateljske utakmice protiv Slovenije istaknuli transparent s istom porukom. Fifa je tada zaključila da su prekršena pravila o političkim porukama i nedoličnom ponašanju momčadi.

Sličan slučaj dogodio se i na Olimpijskim igrama 2012. godine, kada je južnokorejski nogometaš Park Jong-Woo nakon pobjede nad Japanom u utakmici za broncu istaknuo političku poruku povezanu sa spornim otočjem Takeshima. Zabranjeno mu je prisustvovati dodjeli medalja, a Fifa ga je poslije suspendirala na dvije utakmice.

Après la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et l'Argentine🇦🇷, la presse🇰🇷 relève la célébration avec une banderole « Les Malouines sont argentines ».



Pourquoi ? En 2012, Park Jong-woo avait fait de même avec Dokdo et avait été suspendu 2 matchs par la FIFA. pic.twitter.com/UJXNx76FWw — K League France (@KLeagueFr) July 16, 2026

Hrvatska također dobro pamti Fifine reakcije na političke poruke. Nakon četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2018. protiv Rusije, Domagoj Vida i Ognjen Vukojević snimili su video u kojem je Vida uzviknuo “Slava Ukrajini”. Fifa je nakon toga pokrenula postupak, a Vukojevića je kaznila s 15.000 švicarskih franaka zbog kršenja Disciplinskog kodeksa i propozicija natjecanja.

U obrazloženju je stajalo da se tadašnji suradnik stručnog stožera hrvatske reprezentacije ponio nesportski i suprotno načelima fair-playa. Fifa je pri izricanju kazne uzela u obzir Vukojevićevu javnu ispriku te mjere Hrvatskog nogometnog saveza, uključujući službenu ispriku i udaljavanje Vukojevića iz hrvatske delegacije na Svjetskom prvenstvu.

Vukojević je tada poručio da njegova objava nije imala politički značaj.

- U mojim izjavama nije bilo nikakvih političkih konotacija, želio sam samo zahvaliti za podršku prijateljima u Ukrajini i mom klubu, kijevskom Dinamu, koji mi je dopustio sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu. Međutim, razumijem da se te izjave mogu i drugačije interpretirati. Zbog toga mi je žao i ispričavam se ruskoj javnosti ako su doživjeli moje izjave na takav način.

U studenom 2013. godine, tijekom dodatnih kvalifikacija protiv Islanda, Fifa je zabranila unos i isticanje transparenta s natpisom "Zapamtite Vukovar". Tadašnja Fifina pravila o političkim i komercijalnim porukama strogo su zabranjivala isticanje bilo kakvih političkih simbola ili poruka na stadionima.TgQPHd||[]

Zbog toga se, posebno u Engleskoj, traže sankcije za argentinske igrače. Ipak, teško je očekivati da bi Fifa mogla ekspresno reagirati i suspendirati nogometaše Argentine samo nekoliko dana prije finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Britanski ministar Peter Kyle osudio je potez argentinskih igrača.

- Otišao sam i legao prije nego što se transparent pojavio na terenu, ali jutros sam vidio slike i, naravno, to je potpuno neprimjereno - rekao je Kyle za Sky News pa dodao:

- Politika se mora držati podalje od nogometa. To je vrlo jasno načelo Svjetskog prvenstva, ali bilo kakve posljedice sada su odluka Fife.

Dodatnu osjetljivost cijelom slučaju daje činjenica da se uz transparent fotografirao i Lionel Messi, najveća zvijezda argentinske reprezentacije. Zbog toga će svaka odluka Fife biti pod posebnim povećalom javnosti. Krovna nogometna oranizacija se posljednjih tjedana već našla na udaru zbog niza kontroverznih odluka na Svjetskom prvenstvu, a ovaj slučaj ponovno otvara pitanje primjenjuju li se pravila jednako na sve reprezentacije. Ako ne pokrene postupak, Fifa će riskirati optužbe da ignorira vlastite propise. Ako ga pokrene, morat će odlučiti koliko daleko može ići nekoliko dana prije najveće utakmice turnira.