Fifa sprema revoluciju za SP: 'Vatreni' će igrati s pametnom loptom, a VAR-u veće ovlasti!

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, bit će upamćeno ne samo kao prvo s čak 48 reprezentacija, već i kao turnir koji će donijeti pravu tehnološku i pravilnu revoluciju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Iz krovne nogometne organizacije, Fife, najavljuju niz inovacija s ciljem poboljšanja suđenja, iskustva navijača i, što je najvažnije, dobrobiti samih igrača.

U središtu tehnološke obnove nalazi se službena lopta prvenstva, nazvana "Trionda". Ona neće biti samo rekvizit, već ključni dio sudačkog sustava. U nju će, naime, biti ugrađen AI čip, odnosno sofisticirani senzor pokreta koji će u stvarnom vremenu slati podatke VAR sobi. Adidas, proizvođač lopte, tvrdi da će ova "povezana tehnologija lopte" omogućiti donošenje nikad bržih i preciznijih sudačkih odluka.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Čip je zapravo inercijalna mjerna jedinica (IMU) senzora pokreta od 500 Hz, sposobna zabilježiti i najmanji dodir ili skretanje na površini lopte. Za razliku od lopte "Al Rihla" s prvenstva u Katru, čip više neće biti smješten centralno, već sa strane, što bi trebalo dodatno poboljšati preciznost.

Podaci s lopte pomoći će sucima pri donošenju ključnih odluka, poput igranja rukom ili, što je još važnije, kod određivanja točnog trenutka upućivanja lopte kod situacija zaleđa.

Pravilo zaleđa izaziva polemike

Upravo je zaleđe jedna od tema koje izazivaju najviše polemika, a Fifa to planira riješiti uvođenjem napredne poluautomatske tehnologije za zaleđe (SAOT). Nova verzija ovog sustava koristit će kamere kako bi modelirala cijeli volumen tijela svakog igrača i stvorila preciznu 3D rekonstrukciju.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Cilj je eliminirati milimetarske pogreške koje su često frustrirale i igrače i navijače. Sustav će biti toliko pouzdan da će, kada bude siguran u točnost podataka, informaciju o zaleđu slati izravno pomoćnim sucima.

U raspravi je bilo i takozvano "Wengerovo pravilo", prijedlog da se zaleđe sudi samo ako je cijelo tijelo napadača ispred pretposljednjeg igrača obrane, čime bi se favorizirao napadački nogomet. Ipak, čini se da od toga neće biti ništa, barem ne na ovom prvenstvu, jer su se Uefa i britanski savezi usprotivili uvođenju prije 2026. godine.

Od kamera na sucima do obaveznih pauza

Promjene se ne zaustavljaju samo na lopti i zaleđu. Proširuju se i ovlasti VAR sustava, koji bi sada trebao dobiti mogućnost provjere pogrešno dodijeljenih žutih kartona koji bi mogli dovesti do isključenja igrača. Fifa također inzistira na testiranju VAR provjere za udarce iz kuta, iako je krovno tijelo za nogometna pravila (IFAB) taj prijedlog odbilo za opću primjenu.

Kako bi se iskustvo navijača podiglo na novu razinu, suci će nositi poboljšane kamere na tijelu, stabilizirane umjetnom inteligencijom, koje će pružati snimke iz njihove perspektive spremne za emitiranje. Gledatelji na stadionu također će imati bolji uvid u odluke jer će moći pratiti isti monitor koji suci koriste za provjeru spornih situacija.

Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

S obzirom na očekivane visoke temperature u nekim gradovima domaćinima, Fifa je uvela i pravilo koje se tiče zdravlja igrača. Svako poluvrijeme imat će obaveznu trominutnu pauzu za osvježenje nakon 22. minute igre, bez obzira na vremenske uvjete.