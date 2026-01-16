Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIZ PROMJENA

Fifa sprema revoluciju za SP: 'Vatreni' će igrati s pametnom loptom, a VAR-u veće ovlasti!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Fifa sprema revoluciju za SP: 'Vatreni' će igrati s pametnom loptom, a VAR-u veće ovlasti!
2
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

SP 2026 donosi revoluciju! Lopta sa AI čipom, napredna tehnologija za zaleđe, kamere na sucima i obavezne pauze. Futuristički nogomet stiže u Ameriku, Kanadu i Meksiko

Admiral

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, bit će upamćeno ne samo kao prvo s čak 48 reprezentacija, već i kao turnir koji će donijeti pravu tehnološku i pravilnu revoluciju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Iz krovne nogometne organizacije, Fife, najavljuju niz inovacija s ciljem poboljšanja suđenja, iskustva navijača i, što je najvažnije, dobrobiti samih igrača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

U središtu tehnološke obnove nalazi se službena lopta prvenstva, nazvana "Trionda". Ona neće biti samo rekvizit, već ključni dio sudačkog sustava. U nju će, naime, biti ugrađen AI čip, odnosno sofisticirani senzor pokreta koji će u stvarnom vremenu slati podatke VAR sobi. Adidas, proizvođač lopte, tvrdi da će ova "povezana tehnologija lopte" omogućiti donošenje nikad bržih i preciznijih sudačkih odluka.

FILE PHOTO: World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Čip je zapravo inercijalna mjerna jedinica (IMU) senzora pokreta od 500 Hz, sposobna zabilježiti i najmanji dodir ili skretanje na površini lopte. Za razliku od lopte "Al Rihla" s prvenstva u Katru, čip više neće biti smješten centralno, već sa strane, što bi trebalo dodatno poboljšati preciznost.

HNS ODABRAO KAMP FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva
FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva

Podaci s lopte pomoći će sucima pri donošenju ključnih odluka, poput igranja rukom ili, što je još važnije, kod određivanja točnog trenutka upućivanja lopte kod situacija zaleđa.

Pravilo zaleđa izaziva polemike

Upravo je zaleđe jedna od tema koje izazivaju najviše polemika, a Fifa to planira riješiti uvođenjem napredne poluautomatske tehnologije za zaleđe (SAOT). Nova verzija ovog sustava koristit će kamere kako bi modelirala cijeli volumen tijela svakog igrača i stvorila preciznu 3D rekonstrukciju.

World leaders in government, business, sports, and entertainment attend the America Business Forum in Miami
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Cilj je eliminirati milimetarske pogreške koje su često frustrirale i igrače i navijače. Sustav će biti toliko pouzdan da će, kada bude siguran u točnost podataka, informaciju o zaleđu slati izravno pomoćnim sucima.

SAMO NA NAŠEM PORTALU Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!
Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

U raspravi je bilo i takozvano "Wengerovo pravilo", prijedlog da se zaleđe sudi samo ako je cijelo tijelo napadača ispred pretposljednjeg igrača obrane, čime bi se favorizirao napadački nogomet. Ipak, čini se da od toga neće biti ništa, barem ne na ovom prvenstvu, jer su se Uefa i britanski savezi usprotivili uvođenju prije 2026. godine.

Od kamera na sucima do obaveznih pauza

Promjene se ne zaustavljaju samo na lopti i zaleđu. Proširuju se i ovlasti VAR sustava, koji bi sada trebao dobiti mogućnost provjere pogrešno dodijeljenih žutih kartona koji bi mogli dovesti do isključenja igrača. Fifa također inzistira na testiranju VAR provjere za udarce iz kuta, iako je krovno tijelo za nogometna pravila (IFAB) taj prijedlog odbilo za opću primjenu.

SVE NA JEDNOM MJESTU SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

Kako bi se iskustvo navijača podiglo na novu razinu, suci će nositi poboljšane kamere na tijelu, stabilizirane umjetnom inteligencijom, koje će pružati snimke iz njihove perspektive spremne za emitiranje. Gledatelji na stadionu također će imati bolji uvid u odluke jer će moći pratiti isti monitor koji suci koriste za provjeru spornih situacija.

Donald Trump and Gianni Infantino file photo
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

S obzirom na očekivane visoke temperature u nekim gradovima domaćinima, Fifa je uvela i pravilo koje se tiče zdravlja igrača. Svako poluvrijeme imat će obaveznu trominutnu pauzu za osvježenje nakon 22. minute igre, bez obzira na vremenske uvjete. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bašić produžio vjernost Laziju, Istra dovodi mladog lijevog beka iz Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026