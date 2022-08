Forbes prokomentirao zabranu Đokoviću: Birokratska s*anja!

Nade ima uvijek i Novak će napraviti sve da bi zaigrao na US Openu. Možda će dobiti neku posebnu vizu. Iako, sam nemam uopće nade u promjenu odluke američkog predsjednika prije turnira. Meni je sve to sr*nje i besmislica. Ako ste cijepljeni i pozitivni na koronavirus, smijete ući u SAD. Ako niste cijepljeni, a negativni ste, ne smijete ući. Previše je politike u sportu.

Prokomentirao je tako Goran Ivanišević u svom stilu američke zakone prema kojima njegov tenisač neće moći zaigrati na US Openu. Do početka posljednjeg Grand Slama sezone manje je od dva tjedna, a Novak Đoković još uvijek nije riješio pitanje nastupa u New Yorku.

Nakon australske sage, koja nije završila u korist srpskog tenisača, Novak bi mogao propustiti i drugi GS. Bit će to prva sezona u Đokovićevoj karijeri u kojoj nije nastupio na dva Grand Slama... Kako god, teniska javnost želi vidjeti Novaka u SAD-u. U posljednje vrijeme najglasniji, po tom pitanju, je legendarni američki tenisač John McEnroe, a sada ga je podržao i Steve Forbes, vlasnik poznatog magazina "Forbes" i član Republikanske stranke Donalda Trumpa.

"Teniska legenda John McEnroe sa pravom kritizira američku Vladu što zabranjuje Grand Slam prvaku Novaku Đokoviću da se natječe na US Openu jer nije cijepljen protiv Covida. Primjer birokratskih sranja", napisao je Forbes na Twitteru.

S druge strane, tamo će biti njegov aktualno najveći rival, Rafael Nadal. Španjolcu će to biti prvi nastup nakon Wimbledona gdje je zbog puknuća trbušnog zida bez borbe polufinale predao Nicku Kyrgiosu.

Nadal je na 22 osvojena Grand Slama, Srbin ima jedan manje, a Federer, koji ih je osvojio 20, je ispao iz utrke. US Open kreće 29. kolovoza, a tamo će, prema svemu sudeći, Nadal ganjati 23. Grand Slam, koliko ima i rekorderka Serena Williams, koja će se u New Yorku oprostiti od tenisa.

