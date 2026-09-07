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LEGENDARNA 'HNL REPREZENTACIJA'

FOTO Mišić se vratio nakon devet godina i Kine! Tko može prepoznati tadašnje 'vatrene'?

Piše Renato Jukić,
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FOTO Mišić se vratio nakon devet godina i Kine! Tko može prepoznati tadašnje 'vatrene'?
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Foto: XINHUA/PIXSELL, Canva
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Nastupio je Josip Mišić u obje utakmice na tom turniru, obje su završile remijem 1-1, u obje smo nakon toga poraženi u raspucavanju jedanaesteraca.

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Josip Mišić vratio se među 'vatrene' nakon čak devet godina izbivanja. Prigovaralo se ponekad Zlatko Daliću što ga ne zove, smatrali su mnogi kako zaslužuje biti na popisu... Ali trebao je doći novi izbornik da Mišić opet bude među pozvanima. 

Po službenoj statistici HNS-a, Mišić je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju zasad upisao dva nastupa, oba na prijateljskom turniru u Kini gdje su 'vatreni' igrali dosta u šarenom sastavu, s takozvanom 'HNL reprezentacijom', turnir je bio van FIFA-inog termina

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Nastupio je Josip Mišić, tad igrač Rijeke, u obje utakmice na tom turniru, obje su završile remijem 1-1, u obje smo nakon toga poraženi u raspucavanju jedanaesteraca.

I baš je Mišić tad, u utakmici za 3. mjesto protiv Kine, promašio odlučujući penal.  

Izbornik je tad bio Ante Čačić.

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Ovo je bila naša momčad u utakmici protiv Čilea. 

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Možete li prepoznati sve igrače?

Evo vam još malo vremena...

Tko uspije, stvarno zaslužuje sve pohvale....

Još malo...

Evo ih:

1. Dominik Livaković 5. Mateo Barać 6. Nikola Matas 7. Mario Šitum 8. Domagoj Antolić 10. Franko Andrijašević 11. Antonio Perošević 13. Jakov Filipović 15. Josip Mišić 18. Filip Ozobić 19. Josip Pivarić (kapetan)

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