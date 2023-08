Franjo: Imam streljiva i za HNL, Profa: To je energija koju hoću

Stota utakmica u Europi, rekordna pobjeda u Europi, prvi put trijumf sa šest postignutih pogodaka u Europi. Sjajne partije ljetnih pojačanja Franje Ivanovića, Marca Pašalića i Tonija Fruka.

Ok, Dukagjini (uz svo dužno poštovanje Kosovarima) nije mjerilo, ali načelo je jasno: Rijeka mora igrati tako da uporno pokušava pritiskati protivnike i stavljati svoje bombardere (gornjem trojcu dodajte Niku Jankovića) u situacije da nemilice udaraju po protivničkom golu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Dukagjini 6-1

Dan nakon 6-1 protiv KF Dukagjinija na travnjaku Rujevice u press-centru Rujevice je održana najavna konferencija za medije za nedjeljnu HNL utakmicu Rijeka vs Istra 1961. Odmah ide Derbi della Učka. Tekma na tekmu.

Riječ ima strijelac tri europska komada, nova riječka 'devetka' - Franjo Ivanović (19):

- Hat-trick je već danas prošlost. U nedjelju više nitko neće pitati što je bilo u četvrtak. I-de-mo da-lje. Pogled prema naprijed. Od danas radimo da bi osvojili tri boda - priča golgeter.

- Normalno da sam presretan i zbog prvog službenog gola za Rijeku i zbog mog hat-tricka, ali jedino je bitno da smo mi odigrali dobro i efikasno, obradovali divne navijače i prošli dalje. Je, je... Ja mislim da je kod mene ostalo streljiva i za HNL nedjelju. A onda opet Europa koja je jako važna jer Rijeka želi: izboriti grupnu fazu Konferencijske lige - rekao je novi ljubimac riječkih navijača.

Mikrofon je uzeo šef struke.

- Raspored je takav kakav je, ali drago mi je da su jutro nakon Europe manje-više svi u jednom komadu. Banda je bio na šivanju porezotine na čelu jer je dobio udarac laktom no dobro je, nema težih posljedica - priča Sergej Jakirović.

Program do nedjeljnog Derbija della Učka je kratak i jednostavan:

- Danas dobra regeneracija, u subotu taktički trening za Istru, a u nedjelju istrčati s dobrom energijom i osvojiti tri boda protiv Istre.

Atmosfera s europske tekme kao zamašnjak za HNL?

- Svaka pobjeda je poticaj i zamašnjak. Sigurno da svaki trijumf puno znači, a ovaj jučerašnji posebno je bitan dečkima koji su nam se priključili prošlo ljeto pa osjetili koliko je divno slaviti na Rujevici.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovaj dečko pored vas... I fajter i golgeter i grotlo motiva.

- Još je puno toga pred njim, još jako puno može naučiti i napredovati i Franjo to zna. Svi su nam u rosteru bitni, bez cijele momčadi ne možeš ništa. U prvom su planu jučer bili on i Marco Pašalić. Kako vi volite reći: gastarbeiteri, s pravom radnom etikom. Svi zajedno uhvatili smo taj pozitivni val i želimo ostati na njemu i u nedjelju s Istrom.

Europa je pokazala da Rijeka u napadu zapravo ima gotovo pa posve dovoljno 'materijala' za rotaciju.

- Jesu, pokazali su da su potentni, brzi, mladi, energični i okomiti. To smo znali, zato smo ih i doveli. U današnjem nogometu drukčije ni ne možeš egzistirati. Tu su, naravno, još npr. Djouahra i Grgić koji mogu uskočiti i uskakat će kad bude trebalo. Jer nemoguće je da oni koji su u četvrtak išli 100% cijelu utakmicu, u nedjelju odigraju više od 60-70 minuta u ritmu koji tražimo. Daj Bože da se nitko ne ozlijedi. Morat ću opet nešto rotirati.

Bruno Goda? Opet zabio gol. Time je cementirao status startera na lijevom 'beku'?

- Vidite, ja smatram da Goda može igrati još puno bolje. I on zna da to očekujem od njega. Ne zaboravimo i Vukčevića koji je s nama i posebno može pomoći sad kad je Čabraja van stroja zbog ozljede. U nedjelju ću odlučiti o sastavu. Poznavajući Bruna on će mi reći 'Ma šefe mogu ja, super sam'.

Istra 1961 koja vam dolazi u nedjelju je baš značajno promijenjena u odnosu na prošlosezonsku.

- Ma na tragu su one Garcijine igre. Stalno se i prije pričalo kako su tad išli samo na posjed bez nabijanja, a ja sam vodio Rijeku u Puli na utakmici na kojoj je Marešić uslijed našeg presinga nabio loptu što dalje od njihovog gola sigurno jedno 40 puta. Istra je momčad za koju ćemo morati ići 100% da ih stavimo pod pravi pritisak. A normalno je da Mislavu (*Karoglanu, novom treneru Istre) kao i svakom treneru treba nešto vremena da provede svoje ideje u djelo. Garciji su trebale dvije godine.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tko vam je u rubrici nedostaju? Zašiveni Banda?

- On je u konkurenciji za Istru. Nedostaju Petrovič kojeg smo poslali na još jedan pregled te rupture mišića, da dobijemo još jedno mišljenje, te Čabraja koji je pod terapijama i liječnici su najavili 5-6 dana preventivnog neigranja. Da se smiri upala pubične kosti.

Rijeka je u 100. europskoj utakmici prvi put u povijesti zabila šest komada u Europi. S vama na klupi. Koliko uopće ima vremena za istinski internalizirati te neke povijesne učinke.

- Imali smo. Jutros, deset minuta razgovora o tome kao temelju za sljedeću utakmicu. Ali kod nas u Hrvatskoj je to baš interesantno: ne može ništa bez povijesnih utakmica, kao da sutra na postoji - smije se Profa.

- Lijepo je to normalno. Stota utakmica u Europi i radost našim navijačima sa šest zabijenih golova. Nije lako nikome dat toliko golova. Ispred nas je 3. pretkolo, a ja vam od prvog dana ponavljam: Rijeka i u Europi nešto želi napraviti! Nakon puno godina hrvatski klubovi startali su sa šest pobjeda u šest utakmica i želim svima da naprave baš maksimum onoga što je moguće u predstavljanju Hrvatske i HNL-a pred europskim auditorijem.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nema nimalo vremena za odmor i guštanje u tom uspjehu.

- Ma moji igrači znaju da je potvrda kvalitete kad takve utakmice i pobjede možeš ponavljati bez obzira na neku 'papirnatu' važnost sljedeće tekme. Ne možeš svaki put zabiti šest komada, ali hoću istu energiju i stvaranje šansi, istu želju za pobjedom i stavljanjem protivnika pod pritisak. Hoću da moja Rijeka uvijek tako igra.

Ako je put s Kosova pa onda u Split bio mala avantura... Što će tek biti priča zvana 'Do Farskih otoka i nazad'? Hoćete li tražiti kakvu HNL odgodu?

- Ovisi o tome hoćemo li imati čarter ili ići redovnom linijom. Postoji opcija Zagreb-Kopenhagen pa Kopenhagen- Farski otoci. I da razjasnim jednom za svagda: nije nama problem igrati svaka 3-4 dana nego su problem putovanja na kojima se gube dvije noći normalnog sna. I zato ostavljam odgodu kao opciju - kaže Ri trener pa pojašnjava:

- Jer gledam samo što je najbolje za moj klub i... Baš me briga što netko drugi misli! Već smo napravili prvu analizu B36 Tórshavna. Dobra, posložena, konstitucijski jaka ekipa s jednim jako zanimljivim lijevim krilom koje će tražiti posebnu pažnju. Ali sad smo 100% glavom u HNL-u i Istri - rekao je Profa Jakir.