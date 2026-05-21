Garcia: Arsenal je jako dobar primjer, ali nova lica nam nisu dovoljna da pobijedimo Dinamo

Nogometaši Hajduka u subotu će zaključiti sezonu. U 36. kolu HNL-a na Poljud dolazi zadnjeplasirana momčad prvenstva, Vukovar '91, koji je u prošlom kolu službeno ispao u drugi rang natjecanja. Trener "bijelih", Gonzalo Garcia u četvrtak je najavio utakmicu i rotacije u sastavu.

VIDEO Promašaj Livaje

Komentirali ste da je sezona uspješna, Livaja je rekao da je neuspješna. Kako nastaviti dalje?

- Naša je suradnja je bila dobra. Ne mislim da nam je ovo bila uspješna trenutka, ali puno je igrača napredovalo i ostvarili smo neke ciljeve. Jasno, imali smo loše trenutke, i ne smatram da je to (izjava Livaje, op. a.) bio napad na mene. Ne slažem se u potpunosti s njime, završili smo drugi u prvenstvu, što nije nešto što se ovdje automatski događa.

Arsenal je osvojio Premier ligu nakon 22 godine čekanja. Može li i Hajduk dogodine biti prvak, također nakon 22 godine?

- Hajduk može biti prvak jednog dana. Ali ne znam kada. Istina, Arsenal je jako dobar primjer. Oni su godinama bili u procesu, imali su jasne ambicije i zajednički cilj kojeg su napokon ostvarili. Ali, greška je ako mislite da im se odjednom otvorilo. Oni već dugo sjajno i naporno rade i zato su prvaci.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Silić nije na popisu za Svjetsko prvenstvo, jeste li razgovarali s njime, kako se osjeća?

- Nismo razgovarali, ne mislim da je on razmišljao da će mu život biti us**n ako ga ne pozovu na Svjetsko prvenstvo. Trenira i napreduje. On je jako, jako pametan dečko. On nije idiot, vjerujte mi. Sretan je zbog sezone kakvu je imao i treba se ponositi time što se njegovo ime spominjalo kao mogućeg putnika na Svjetsko prvenstvo, to je sjajna stvar i pokazatelj kako se stvari u nogometu brzo mogu promijeniti kada naporno radite.

Hoće li igrati Livaja i Rebić?

- Napravit ćemo promjene. Ne puno njih, ali želim dati minute nekim igračima koji su po meni imali jako dobru sezonu, ali u posljednje vrijeme nisu puno igrali.

Što možete reći o Vukovaru, je li mogao ostati u HNL-u?

- Teško je ostati u HNL-u kada dođete iz druge lige. Imali su neke jako dobre igrače, poput napadača Puljića. Ali imali su trojicu trenera tijekom sezone, borili su se i dali sve od sebe. U nekim trenucima možda nisu imali baš sreće, a u nekim su bili sjajni. Jesu li mogli više? Ne znam, ali su zagorčali život Osijeku, što nije lako. Pružali su jaki otpor svim klubovima i nije bio slučaj kao prošle sezone, kada smo u prosincu znali tko će ispasti.

Split: Gonzalo Garcia najavio utakmicu između Dinama i Hajduka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Igrači Vukovara bit će motivirani...

- Da, naravno, igračima je uvijek veliki motiv kad igraju protiv Hajduka na Poljudu. Sigurno će biti motivirani, iako su prošlog tjedna matematički ispali iz lige. Baš će zato doći sa stavom da nemaju ništa za izgubiti, bit će opušteni i uživat će u nogometu. Imamo dobar stadion, dobar travnjak...

Nije najbitnija utakmica u sezoni, ali treba je zaključiti na lijepi način...

- Drugo smo mjesto osigurali, možemo reći, prerano u ovoj sezoni. Dinamo je imao nevjerojatnu sezonu i nismo ga mogli pratiti. Već dugo igramo utakmice bez jasnog cilja, ali od igrača tražim profesionalizam. Razumijem da je teško kada nemate ništa za igrati, ali trebamo svaki tjedan igrati dobar nogomet.

Što se treba promijeniti kako biste uspostavili kulturu u Hajduku i što ćete tražiti od kluba?

- To je dobro pitanje. Trebamo uspostaviti pobjednički mentalitet. Svi moraju biti dio momčadi. Pitali ste me o Arsenalu, eto, to je primjer kako se nogomet treba igrati ako želite pobijediti. Na početku sezone neki su rekli da je ovo sjajna prilika za osvojiti titulu jer je Dinamo promijenio puno igrača. A ja sam rekao: 'Ne, vidjet ćete da će Dinamo biti nevjerojatan. Po meni su napravili nevjerojatan posao i stvorili stroj. Svi su gladni, svi se bore i svi imaju cilj'. Nama je potreban pobjednički mentalitet, to je jedini način.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jeste li tražili neka konkretna imena za ljetni prijelazni rok?

- Razgovaram s klubovima. Nije dovoljno samo promijeniti neka lica u svlačionici kako bi se nadmetali s Dinamom, ne. Puno je toga potrebno, trebamo duboke promjene ako dugoročno želimo biti na toj razini. Imamo jasna ograničenja oko pojačanja, nije nam lako, ali moramo biti spremni kako bi izgradili momčad. Potrebna nam je snažna momčad. Na utakmicama vidim puno toga s čime nisam zadovoljan. Neću o tome sada pričati. Moramo slijediti viziju, pred nama je dugačak put.