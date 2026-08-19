Garcia: Livaji ukrali bicikl? Ako i jesu, neće ga to puno pogoditi

Jedna prepreka dijeli Hajduk od snova, a ta zadnja prepreka je poljski Rakow s kojim se momčad Gonzala Garcije susreće u četvrtom pretkolu Konferencijske lige (četvrtak, 21 sat, HDTV). Tim povodom na Poljudu je održana press konferencija na kojoj su o ogledu s Poljacima govorili trener Gonzalo Garcia i igrač Šimun Hrgović.

Garcia: Moramo dovesti još igrača

Je li momčad spremna?

- Spremni su, imali smo tešku utakmicu u Velikoj Gorici, ali imali smo i dan više za odmor. Dobri su, sretni, motivirani, dobili smo utakmicu, proslavili smo - rekao je trener Hajduka.

Kakav Rakow očekujete?

- Oni imaju identitet, oni su kompetitivni, zato su osvajali naslove, natjecali su se u Europi dobro... Oni su momčad koji znaju kako igrati u vrlo niskom bloku, ali i kako napadati i visoko pritiskati. Mogu igrati na više načina, visoko pritiskati i biti agresivni, ili igrati u niskom bloku i zatvarati prostore. Prekidi će biti jako važni jer su i u tom segmentu opasni.

Je li vam ovo najvažnija utakmica u karijeri?

- Mlad sam, ovo je jako važna utakmica, ali sad da je baš najvažnija....Ako prođemo nakon 16 godina u Europu to će biti velika stvar...

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Sportski direktor Graf jako dobro poznaje momčad Rakowa, jeste li pričali s njim?

- On im je puno pomagao da se dignu iz treće lige, da dobiju taj pobjednički mentalitet. Pratim nogomet, znam da su mladi klub koji se digao među velike klubove u Poljskoj, a takvih je tamo puno. Imaju dobru strukturu i stil igranja, mentalitet... Bit će teška zadaća, teška je ovo runda za nas.

Koje su vaše prve impresije o Dennisu Hadžikaduniću?

- On je iskusan, igrao je u dobrim klubovima, klasičan stoper, obrambeno jak, ali on treba vremena, nije u formi i nećemo računati na njega u narednom razdoblju. Doveli smo ga da nam pomogle defenzivno i radujemo se vremenu kad će biti fit.

Koje je glavna snaga Rakowa?

- Jaki su obrambeno, prilmili su lani u grupi samo dva gola. Jako se dobro brane, svi rade, nema igrača koji ne radi, pritiskaju jako agresvivno i visoko, direktniji su od nas ako ih uspoređujemo, imaju dobre prekide...

Koliko je važna prva utakmica, pogotovo što je Rakow odgodio svoju utakmicu s Gornikom i čekat će vas odmorni?

- Mi smo odigrali jako puno utakmica, oni ne igraju toliko. I mi bi željeli odgađati utakmice ali ne možemo. Istina je da je svaka utakmica važna, ali mi moramo davati sve od sebe svaku sljedeću utakmicu. Rakow, pa Osijek, pa opet Rakow... I tako i razmišljati, samo o svakoj sljedećoj.

Čuli smo da je Marku Livaji ukraden bicikl, znate li nešto o tome?

- Ne znam je li ili nije, ali ako i je neće ga to puno pogoditi. Imao je Marko dobru utakmicu, to me čini sretnim. Vidjet ćemo hoće li igrati ili ne, ali mogu reći da je sretan i povezaniji sa suigračima više nego prije. Nije uvijek istina ono što se priča okolo...

Graf je kazao da Hajduk želi četiri nova igrača, čak i ako izgubi od Rakowa. Na kojim pozicijama?

- U svakoj liniji trebamo igrače, pogotovo kvalitetne. Čekamo kraj prijelaznog roka, dovest ćemo i neke mlade igrače... Sportski direktor radi na tome, dosta toga smo reducirali kad je u pitanju igrački kadar, sada moramo dovesti još igrača...

Hrgović: Pafos i gol u zadnjoj minuti, sve se nakupilo

Koliko vam dobar start u europskim utakmicama na domaćem terenu znači za samopouzdanje?

- Sigurno da nam daje dodatnu dozu samopouzdanja, dobro radimo, tako moramo nastaviti. Idemo po pobjedu sutra.

Koliko vam znači to što ste standardni?

- Znači mi puno, trener mi vjeruje ali ja to moram opravdati na terenu. Dobivam samopouzdanje i mogu napredovati još i više...

Kako biste usporedili snagu Rakowa s ostalim eurospkim suparnicima s kojima ste igrali?

- Prošle godine došli su do faze doigravanja, znači da su dobar suparnik. Mi s druge strane kod kuće igramo dobro ali dogodio nam se taj Pafos i gol u zadnjoj minuti... Sve se nakupilo, protiv Žalgirisa smo odlučili pokazati tko smo i što smo, uspjeli smo zabiti puno golova, nadam se da smo promijenili odnose za ubuduće.