Garcia najavio Žilinu i otkrio što je s Livajom: Saznat ćete sutra

Hajduk sutra od 20 sati na Poljudu očekuje slovačku Žilinu. Prva je to utakmica kvalifikacija za Europsku ligu koju Hajduk čeka s puno optimizma, uz napomenu kako sa slovačkim klubom ima i neugodno iskustvo. Žilina ga je izbacila iz kvalifikacija za Europsku ligu davne 2009. godine. Prije utakmice susret su na konferenciji za medije najavili trener “bilih” Gonzalo Garcia i napadač Michele Šego.

Hoće li igrati Livaja ili će biti na klupi i kako ćete se postaviti nakon svega što se događalo?

- Marko se vratio radu s momčadi. Klub je podijelio informacije o tome. A tko će igrati, to ćete saznati sutra - započeo je Garcia.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Svi očekuju brži i bolji Hajduk nego prošle godine?

- Mi smo momčad u izgradnji, neke smo igrače otpustili, neki su došli, gradimo momčad, dobro radimo, bolje nego prošle predsezone. Imamo dobru kemiju, imamo dobru energiju, radimo na napretku...

Imate dosta novih igrača, tko ih dovodi i hoćete li biti prvaci?

- Radimo zajedno na dovođenju igrača. Naslov prvaka? Borit ćemo se da pobijedimo u svakoj utakmici. Želimo izgraditi bolju momčad pobjedama.

Split: Trener Gonzalo Garcia i Michele Šego održali su konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Žilina nije puno mijenjala, vi jeste?

- Oni su dobra momčad, dobro i visoko pritišću, zabijaju golove... Imaju mlade, talentirane igrače koji rastu iz dana u dan, bit će izazovna utakmica, ali mi smo spremni za nju.

Koji rezultat priželjkujete?

- Ha, 6-0, ha, ha, ha... Ovo je 180 minuta utakmice, želimo prednost, ali žele je i oni. Želimo biti kompetitivni, želimo pobjedu. Što god napravili sutra, neće to biti kraj priče. Treba pobijediti i na kraju proći.

Otišli su skuplji, a doveli ste jeftinije igrače. Mogu li jeftiniji biti bolji?

- Nisu uvijek skuplji igrači bolji. Za mene je važno da su igrači koji su došli gladni, da žele rasti, da žele iskoristiti Hajduk kako bi postali bolji i nastavili svoju karijeru. Da pomognu jedni drugima. Ne vjerujem da će im cijena biti isprika za nešto.

Za Sigura nismo znali je li bek ili vezni igrač, sada se isto pitamo za Hodaka?

- Za mene je Sigur više vezni igrač, a Hodak je bolji na boku.

Jeste li svjesni koliko je teško biti trener Hajduka protiv Žiline?

- Svaki dan ovdje je opasan. Ako se ne navikneš, onda je to jako loše. Ali moj život je lijep, nastojim uživati svaki dan...

Hoće li vaša momčad u novoj sezoni igrati s više intenziteta?

- Manjak intenziteta bio je problem za nas, ako svi ne rade svoj posao. Sad imamo nove igrače, Del Morala, ali on još nije spreman, trebat će mu tjedni. Imamo Pajazitija, Pukija, Brutija, Dalisona... Još se tražimo, nemamo Sigura, koji je na odmoru nakon što je bio s reprezentacijom. Još smo u izgradnji, ali sretan sam s igračima koji su stigli, imaju kvalitetu i dobar odnos, donijeli su svježi zrak u svlačionicu.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tijekom prošle sezone Zvonimir Šarlija i Filip Krovinović bili su u top tri igrača po odigranoj minutaži. Šarlija je otišao, Krovinović nije u konkurenciji. Hoće li vam nedostajati i mislite li da ih novi igrači koje ste doveli mogu nadomjestiti?

- Moramo ih nadomjestiti, život ide dalje... Zvone je bio jako važan za mene, to sam rekao više puta. Krova je igrao puno, što znači da je također bio važan, ali moramo osvježiti momčad, donijeti novu energiju ako želimo biti bolji...

Što mislite o odlasku Zlatka Dalića s klupe Hrvatske?

- On je vjerojatno najuspješniji trener u povijesti Hrvatske, uvijek sam cijenio kako je govorio, kako je bio skroman. Uvijek je imao dobar stav, pripremao je momčad. Za mene je Hrvatska jedna od najboljih reprezentacija u zadnjih 10-15 godina i to je njegova zasluga. On je odličan primjer dobrog čovjeka, normalnog, pristojnog i jako ga poštujem.

Hoće li Karačić i Žaper biti u konkurenciji ili su bivši igrači Hajduka?

- Oni su s nama, treniraju, sretan sam kako se ponašaju, trude i rade. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati do kraja prijelaznog roka.

Tko će biti svjetski prvak?

- Teško je reći, vidite da su momčadi izjednačene, čak i one koje imaju najbolje individualce. Vidjet ćemo, Španjolska i Francuska izgledaju najbolje - zaključio je trener pa riječ prepustio Šegi.

Koliko možemo očekivati vaših golova sutra?

- Koliko Bog da, vidjet ćemo - kratko je poručio Šego.

Imate li neki predosjećaj?

- Ne znam, dobro se osjećam, ne bih htio najavljivati nešto posebno, ali osjećaj je generalno dobar.

Je li svaka pobjeda dobra i kakav bi vas rezultat zadovoljio?

- Nema potrebe za prognozama, dobro se osjećamo i to je to.

Kako ste vidjeli pripreme?

- Dosta sam radio, na pripremama smo bili na 100 posto. Možda s Ukrajincima nije bilo do kraja kako treba, ali sve je dobro, veselimo se sutrašnjoj utakmici.

Split: Trener Gonzalo Garcia i Michele Šego održali su konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dosta je promjena u sastavu, otišli su neki stožerni igrači. Koliko ste se dobro uigrali?

- Dobro su se svi uklopili. Bilo bi bolje da su došli prije, ali mislim da je i ovo dovoljno.

Nemate baš dobra iskustva sa slovačkim momčadima?

- Zato smo tu da to promijenimo.

Što nam možete reći o novom, drugačijem Hajduku, hoće li biti više trke?

- To je ono što je trener od nas tražio, visoki pritisak, energiju što više i što duže moguće. Nadamo se da ćemo se tako prezentirati cijelu sezonu.

Slovaci kažu da su priželjkivali Hajduk u ždrijebu?

- Oni nisu suparnik za podcijeniti, neko su vrijeme već zajedno, mladi su, trkački moćni. Slovaci su nas dobili, idemo to osvetiti...

Kakva je situacija u svlačionici, kakav ćete pristup imati s obzirom na zadnje događaje?

- Ništa posebno, mi smo profesionalci, na nama je da ispunjavamo ono što se od nas traži i to je to, nema potrebe širiti priču dalje.

Kako se nosite s imperativom prolaza i ulogom favorita?

- Generalno, zbog povijesti to nam je dodatna motivacija, znamo kakav je pritisak oko kluba...

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Koliko ste zadovoljni formom uoči početka sezone i ima li još prostora za napredak, s obzirom na to da domaća natjecanja počinju tek za tri tjedna?

- Zadovoljni smo fizičkom spremom, trenirali smo jače nego prošle sezone i zadovoljni smo kako izgledamo.

Igrali ste i krilo i napadača, koja vam je najbolja pozicija i na kojoj možete dati najviše?

- Mogu odigrati sve tri pozicije naprijed, a na špici sam se najbolje snašao, to sam igrao i u akademiji - zaključio je Šego.