Garcia: Sopić nam dolazi praviti probleme, ne mijenjam momčad koja dobro igra. Livaja? Tu je...

Nakon 40 dana i pet odigranih utakmica Hajduk se vraća svojoj kući na Poljud. Pet gostovanja, tri pobjede jedan remi i jedan prolaz u Kupu rezime je "road tripa" a odmah po povratku na Poljud ih čeka Osijek. Gosti drže fenjer na začelju ljestvice, ali

ipak se radi o Osijeku, momčadi koja kako god okrenuli spada u kvartet najboljih hrvatskih klubova, i koja će s novim trenerom Željkom Sopićem tražiti iskupljenje i izlazak iz krize.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Puno putovanja je za vama, a sad ste napokon doma?

- Istina, Vukovar, Pula, Koprivnica... duga su putovanja, puno smo se naputovali, osjećamo da su igrači umorni i sretni smo da smo napokon kući, pred punim stadionom. Kao i uvijek nastojat ćemo dati sve od sebe, s ambicijom da pokažemo koliko želimo pobjedu.

U nedjelju igraju Istra i Dinamo, dva poražena, kakvu utakmicu očekujete?

- Nijedna utakmica nije važnija od naše. Osobno ne gubim energiju gledajući ostale. Nisam gledao Dinamo protiv Celte jer sam bio s djecom. Naša je utakmica najbitnija i to što se dogodilo Dinamu neće utjecati na nas. Očekujem tešku utakmicu, Istra ne gubi doma, ali Dinamo je sjajna momčad i ako ih netko može pobijediti onda je to Dinamo.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Jesu li Livaja i Rebić spremni za utakmicu?

- Spremni su, ozlijeđeni su samo Diallo i Skelin, ostali su svi spremni.

Pukštas i Mlačić igraju odlično?

- Pukštas je jedan od naših najvažnijih igrača, raste, očekujem da će biti važan i u nastavku sezone ako nastaviti raditi to što radi. Mlačić je dobar, zaboravljate da mu je samo 18 godina ali jako dobro napreduje. Imamo zadnju liniju koja je jako mlada, ali puno im pomažu stariji, i prednje linije koje odrađuju posao u obrani. Mlačić napreduje, radi ono što očekujemo od njega.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kakvog Osijeka očekujete s novim trenerom?

- Sopić je iskusan trener, radio je u mnogim klubovima. Neće doći samo imati lijepu večer, doći će ovdje stvoriti nam probleme. Osijek je vrlo zeznut suparnik. Pozicija koju imaju nije adekvatna njihovoj snazi. Glupo zvuči, ali je tako, zaslužili su više bodova, nisu imali sreće ali imaju dobru momčad, dobrog trenera, i dobru priliku za novi start. Očekujemo vrlo opasnu momčad. Imaju jako dobre igrače, stvaraju i promašuju puno prilika...

S Livajom i Šegom koji igra dobro imate luksuz da možete kombinirati?

- Vidjet ćemo, puno je kompetitivnosti, najvažnija je momčad, svi daju sve od sebe, a to čini momčad boljom. Dobro je imati opcije. Sretni smo i da se Marko vraća, i kako Šego igra... Imamo tri – četiri igrača koji mogu odigrati na više pozicija...

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U kolikom opsegu možemo očekivati Livaju?

- Trenira cijeli tjedan, treba mu vremena, minuta..? Vidjet ćemo što ćemo trebati od njega, ali generalno radimo sve da nam svi igrači budu na 100 posto.

A Rebić?

- Dobio je udarac u zglob, kao i još nekoliko igrača. Radio je ali ne s momčadi, trenirao je da se vrati što prije... Rebić dobro, teško ga je maknuti u stranu, on stalno želi raditi....

Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja...

- Nije da ja nastavljam s momčadi koja pobjeđuje, nego koja igra dobro. Ako pobijedimo a osjećam da nismo zadovoljni, mijenjat ću. Ako smo dobri a nismo pobijedili, mijenjat ću. Želim na terenu najbolje igrače u najboljoj formi.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Znači li povratak Pukštasa da ispada Sigur iz postave i biste li bili zadovoljni pobjedom 1-0?

- Vidjet ćemo sutra, Sigur je odradio odličan posao u zadnjoj utakmici. Nitko nema zagarantirano mjesto, imamo Krova, Paju, Pukija... Možda bude igrao, možda ne, vidjet ćemo sutra. Sretan sam kad momčad igra kao na prošloj utakmici, bio sam zadovoljan iako u Koprivnici nismo pobijedili. Zadovoljan sam igrom ali ne rezultatom. Ali ne ovisi uvijek o rezultatu

Kakav je teren, za promjenu od onih na gostovanjima?

- U Kupu je bilo teško, gore nego kad smo igrali s Vukovarom. Istra ima dobar teren, Gorica isto, Koprivnica je bio dobar teren ali previše natopljen... Naš teren je dobar, ima novu travu, bit će bolji nakon dva – tri tjedna kad trava naraste i učvrsti se. Treba vremena.