Garcia: U Tirani smo imali 15 šansi, a oni pet. Livaja? Mora primati kritike i igrati bolje...

Hajduk je doživio veliki šok ispadanjem u trećem pretkolu Konferencijske lige. Momčad Gonzala Garcije izgubila je u uzvratu protiv Dinama Cityja 3-1 i s ukupnih 4-3 oprostila se od europskog natjecanja za ovu sezonu. Vremena za oporavak od šoka nema jer “bile” već čekaju nove prvenstvene utakmice.

Nakon šoka u Tirani, prva im u goste stiže Slaven, kojeg od početka sezone vodi Mario Gregurina. Hajduk je u prvenstvu do sada dobro gurao i u prva dva kola osvojio maksimalnih šest bodova, dok se Slaven mučio. Na Rujevici protiv Rijeke pali su na samom kraju utakmice i izgubili 2-1, a potom su na domaćem terenu, na Kušek Apašu, pobijedili Varaždin 3-1 nakon što su gosti u prvom poluvremenu ostali s igračem manje.

Ipak, prvo pitanje za Garciju odnosilo se na neuspjeh u Europi. Hajduk već petnaest godina nije izborio plasman u europska natjecanja.

- Znam da nas nema u Europi 15 godina. Nisam razgovarao ni s kim ni o čemu. Trebali bismo igrati u Europi, ali to nismo ostvarili - rekao je Garcia.

Jeste li svjesni pritiska koji vas čeka u svakoj narednoj utakmici koja će vam biti gotovo finalna?

- Znao sam da ljudi žele pobjedu u svakoj utakmici. Znam i da moramo promijeniti puno toga, došao sam s idejom. Ljudi su razočarani neuspjehom, ali nama je teško igrati s igračima koji nisu navikli na ritam četvrtak, nedjelja. Razumijem razočaranje. Mi smo imali petnaest prilika, a oni pet. Znam da su ljudi ljuti, ali mi gradimo ekipu. Doveli smo igrače koji nam odgovaraju, a želimo dovesti i dalje. To mi je na umu. Moram sada primiti kritike, ali ništa se nije promijenilo. I dalje ćemo davati sve od sebe. Moramo završiti graditi ekipu.

Nakon utakmice u Tirani dio navijača pokazao je nezadovoljstvo Markom Livajom. Što mislite o njegovoj prodaji?

- On daje sve od sebe. Pozitivan je i naravno da mora primiti kritiku. To je dio igre. Opušten je, ali zna da mora igrati više i bolje. To i ja očekujem od njega. Ipak, nije sve crno-bijelo. Livaja je za nas jako važan. Ne može uvijek biti sjajan, ali važno je da slijedi naše ideje.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako pobijediti Slaven Belupo?

- Moramo ih pripremiti fizički jer su utakmice u Europi bile jako teške. Prvo se moraju oporaviti. Trenirali smo jučer navečer i izabrat ćemo igrače koji su najspremniji za sutra. Ne znam u ovom trenutku koja su to imena. Mi se držimo plana i onda možemo igrati dobro. Bit ćemo još bolji ako nastavimo funkcionirati kao momčad, nema tu magije - rekao je Garcia pa se osvrnuo na status Ivice Ivušića koji je također primio kritike zbog trećeg gola protiv Dinamo Cityja.

- Ivušić nam je važan, tek je došao. Odmah se stavio na raspolaganje. On je vrhunski vratar i dobro radi. Nekad se dogodi kiks, ali uvijek je važna sljedeća akcija. Općenito, ima mentalitet koji želimo i dobro se prilagodio. Pravi je profesionalac, a ostalo će doći. Imao je kiks, ali i spašavao nas je. On je miran i sjajno radi. Silić je jako talentiran, ali nije igrao ni u Lokomotivi ni u Sloveniji. Moramo ga pripremiti prije nego što zaigra. To se sada dogodilo Mlačiću koji je top talent. Bacili smo ga lavovima jer nismo imali drugih opcija. On ima klasu za Serie A. Siguran sam da će Silić kad-tad postati prvi golman Hajduka, ali to ne ide preko noći.

Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li Livaja spreman za Slaven?

- Umoran je. Europske utakmice su teške. Protivnici svaku utakmicu igraju kao da je finale. Vidjet ćemo danas kako se osjeća pa ćemo danas i sutra donijeti odluke.

Bi li pobjeda Dinama protiv Rijeke značila da su oni daleko najbolji?

- Jači su od svih, to je činjenica. Danas su najbolja ekipa u ligi. Imaju i prednost jer je Rijeka igrala Europu u tjednu. Rijeka je top ekipa, vidjeli smo to puno puta, ali Dinamo ima tu prednost. Ne možemo se danas uspoređivati s Dinamom. Moramo raditi na tržištu i graditi ekipu da ih dostignemo. Onda ćemo biti jako kompetitivni, zato sam tu. Nisam došao gubiti vrijeme.

Jeste li završili s dovođenjem igrača?

- Nismo. Na nekim nam pozicijama hitno trebaju igrači. Ova ekipa nema dobar balans. Nije nam lako, izgubili smo dva stopera koji su bili ključni. Moramo dovesti nove igrače. Možemo li to napraviti sada? Ne znam, ali moramo pokušati.

Jeste li uvjereni da će Hajduk sutra uzeti tri boda?

- Trenirao sam u malim klubovima i u većim klubovima, nikad nisam izašao na teren s ekipom, a da cilj nije bila pobjeda. Zato treniramo i radimo. Naravno da ćemo pokušati napraviti sve da pobijedimo i svaki put sam uvjeren da možemo pobijediti. To ne znači da ćemo svaki puta pobijediti. To je život. Ako svaki puta pobijedim, onda ću završiti u Manchester Cityju. Svaki igrač i ja vjerujemo da u svakoj utakmici možemo pobijediti i ubijamo se da bude tako - zaključio je trener Hajduka.