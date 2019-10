Giggs u problemima: Većina igrača ni ne igra u klubovima

Prije samo tri godine, Velšani su bili pravi hit Eura u Francuskoj. Rušili su Slovake, Ruse, Belgijce i tako dogurali do polufinala gdje su Portugalci ipak bili prejaki. Gareth Bale i Aaron Ramsey igrali su u vrhunskoj formi, a Joe Allen bio je pokretač veznog reda.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prošle su tri godine, Wales nije nastupao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a na klupi više nema Chrisa Colemana koji je napravio pravo čudo dovevši momčad do polufinala Eura. U međuvremenu ih je preuzeo legendarni Ryan Giggs.

Nakon pet kola, Velšani su na četvrtom mjestu u kvalifikacijama za Euro i imaju sedam bodova, odnosno šest manje od Hrvatske koja je na 13 bodova. Realno gledajući, daleko su od one forme koju su imali prije tri godine, a to se itekako vidi i na terenu. Jako malo zabijaju (5), ali i primaju (5).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Wales je na Fifinoj ljestvici 23., dvostruko bolje rangiran od Mađarske. Ali Giggs ima velike probleme. Bale nije u nekoj formi, Ramsey je upitan i nije odigrao ni jednu utakmicu u kvalifikacijama, golman Hennessey branio je samo u jednoj utakmici ove sezone, Ampadu uopće ne igra za Leipzig. I kako riješiti te probleme? E to ne zna ni sam Giggs.

Kapetan baš i nije u formi

Ime kapetana Garetha Balea ove se godine više spominjalo uz neke druge stvari nego uz sjajne igre i golove. Njegov odlazak iz Reala je u ljetnom prijelaznom roku bio samo formalnost, on i Zidane jednostavno se nisu podnosili, no nekim čudom, najbolji velški igrač je na kraju ostao. Polako se diže u formi i pokazuje znakove života, ali nije to onaj Gareth otprije par godina. Zabio je samo dva gola u pet utakmica i to nije baš ono na što se Giggs može osloniti u utakmici protiv nas. Ali igrač Reala je klasa i svima je znano da on jednim potezom može preokrenuti utakmicu.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Druga violina Walesa je Aaron Ramsey koji je godinama igrao u Arsenalu, ali je u ljetnom prijelaznom roku došao u Juventus kao slobodan igrač. Odigrao je samo tri utakmice i zabio jedan gol, ali kakav je njegov karton? Pa Ramsey je više po bolnicama nego na terenu, a nije odigrao nijednu utakmicu u kvalifikacijama i vidi se da Wales nije prava momčad bez njega.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Veznjak je upitan i za utakmicu protiv nas jer se muči s ozljedama, ali Giggs se nada da bi se mogao oporaviti.

- Vidjet ćemo, još nismo sigurni hoće li zaigrati Aaron Ramsey, sve je moguće. On još nije odigrao niti jednu utakmicu u ovim kvalifikacijama, a nama za ovakve utakmice trebaju i najbolji igrači. Još imamo 24 sata, vidjet ćemo kakvo će stanje s njim biti na dan utakmice. I to je odluka koja nije jednostavna, ali koju sutra moram donijeti - rekao je izbornik Walesa.

Joe Allen je i dalje u reprezentaciji, to je zahvalan igrač koji uvijek obavi svoj zadatak, ali nije ni on u formi u kakvoj je nekada bio. Igra u drugoligaškom Stokeu i sve je dalje i dalje od Premier lige. Odigrao je ove sezone devet utakmice, i bez nekog podcjenjivanja, nema on što tražiti nasuprot Modrića i Brozovića.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Brani golman koji se ne sjeća kada je zadnji put branio

Što se tiče golmana, Velšani su tu tek u velikim problemima. Wayne Hennessey skoro ni ne igra, više služi kao radijator na klupi Crystal Palacea. Posljednje službene utakmice za klub više se ni on ne sjeća, a to je bilo tamo početkom ožujka kada je njegova momčad pobijedila Burnley. Poslije toga je igrao samo prijateljske utakmice i branio je za reprezentaciju jer Velšani zapravo ni nemaju boljeg golmana. U ovim kvalifikacijama je primio pet golova, a Hrvatska mu je u lipnju u Gradskom vrtu zabila dva komada.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Odličan je to golman koji na Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura, ali nema kontinuitet igranja. I najveći golmani su griješili nakon što bi nekoliko utakmica presjedili na klupi, a nije ni on imun na to.

Prvi napadač momčadi je Kieffer Moore koji ove sezone nije zabio još ni gol za svoj Wigan. Zabio je Slovacima u četvrtak (1-1) i tako osigurao svojoj momčadi veliki remi, no nije baš da je neka velška uzdanica. Posljednji klupski gol zabio je u svibnju.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Kiefer Moore je pružio dobru predstavu protiv Slovaka, zadovoljan sam tom njegovom predstavom, ali imamo velik izbor igrača za početni sastav. Ethan Ampadu i Jonathan Williams su trenirali punim intenzitetom, a dobra je stvar što nitko od njih nije u četvrtak na travnjaku bio svih 90 minuta - pričao je izbornik Walesa na pressici.

Od stožernih igrača, tu je je i mladi Daniel James koji je sigurno i najveće iznenađenje ove reprezentacije. On je ovo ljeto stigao u United iz Swansea i zapravo je najviše pokazao od svih tih zvjezdica. Zabio je tri gola u osam utakmica, no na lijevom krilu je pokazao strašnu eksplozivnost i brzinu, i prema našem mišljenju, od njega će prijetiti i najveća opasnost. Tin Jedvaj je taj koji će se boriti s njim tako da možemo očekivati njegovu defenzivniju igru.

Foto: Richard Sellers/Press Association/PIXSELL

Što se tiče obrane, na prvoj liniji su stoperi Tom Lockyer koji igra za Charlton i Joe Rodon koji je standardni član Swanseaja. Na lijevom beku bi trebao zaigrati Ben Davies koji više ne igra nego igra u svom Tottenhamu.

Minutažom se ne može baš pohvaliti ni mladi talent Chelseaja i zadnji vezni Ethan Ampadu (19) koji je otišao u Leipzig kako bi igrao, a zapravo je suprotno. Nijemci su ga očito doveli da im grije klupu. Nije odigrao niti jednu utakmicu, a reprezentacija mu jedino i služi za skupljanje minutaže.

Ukupna vrijednost Giggsove momčadi je 207 milijuna eura i samo troje njih igra u domaćim klubovima, u odnosu na Hrvatsku koja vrijedi 330 milijuna eura. Razlika u vrijednosti i nije toliko velika, ali zato je razlika u formi. Većina Velšana skoro pa i ne igra u svojim klubovima dok neki naši igrači briljiraju. Najvrijedniji je Gareth Bale koji prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, Ramsey je na 40 milijuna, a James i Davies vrijede po 25 milijuna eura. Što se tiče Hrvatske, najviše vrijedi Marcelo Brozović (50 milijuna eura), pa Rebić koji je procijenjen na 40 milijuna, Rakitić i Kovačić su na 35 milijuna, Modrić, Lovren i Vlašić vrijede 20 milijuna eura svaki...

Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Većina tih igrača nema kontinuitet i upravo je to ogromna prilika koju naši reprezentativci moraju iskoristiti. U prvoj utakmici 'vatreni' su pobijedili 2-1, ali od tada se jako puno toga promijenilo. Giggs ima velike glavobolje kako složiti momčad, ali to su već njegovi problemi s kojima se mora boriti samo on i njegov stručni stožer.

Utakmica se igra u Cardiffu u nedjelju od 20 i 45...