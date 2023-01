Otkrili sudbinu Horvata? Savez: Ovo smatramo neuspjehom...

Važno je da se poštuju odluke Skupštine HRS-a, a jedna od njih je i postavljeni cilj na ovom SP-u, a to je plasman u četvrtfinale i među osam najboljih da bismo bili sigurni u olimpijske kvalifikacije. Ne želim prejudicirati bilo kakvu odluku, bilo kakav zaključak i ne mislim da ćemo o takvim stvarima diskutirati u javnosti, jer to nema nikakvog smisla. Znam u kojem pravcu moramo ići, čut ćemo sva razmišljanja, pa ćemo onda vidjeti što i kako dalje.

Rekao je to za SN dugogodišnji vladar hrvatskog rukometa Zorana Gobac koji već dugo vremena nije imao javnih istupa, no odlučio je nešto kazati nakon novog debakla hrvatske rukometne reprezentacije. Cilj, očito, nije ispunjen pa hrvatska javnost može očekivati promijene na izborničkoj klupi...

Foto: PIXSELL

- Gospodin Červar je koordinator i vjerujem da će on kada sve prođe i kada se stvari slegnu, a to će biti ubrzo ne sumnjam, objasniti situaciju i donijeti zaključke, jer nas čekaju nove akcije. Moji stavovi dobro su znani svim članovima Upravnog odbora i to je ono što je važno za reći - kazao je Gobac.

Tko će biti nasljednik Hrvoja Horvata i kada, još nije poznato...

- Ne znam, vidjet ćemo što će koordinator muških selekcija predložiti, što će na to reći Upravni odbor i tek nakon toga ćemo dočekati zaključke. U svakom slučaju svjesni smo da moramo brzo reagirati i sljedećih dana kada se svi vrate iz Švedske pričat ćemo o tome - zaključio je Gobac.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naposljetku, i Hrvatski rukometni savez na kraju je službenim priopćenjem obznanio hrvatsku javnost da je 9. mjesto u Švedskoj i Poljskoj - neuspjeh. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani predstavnici medija,

nakon posljednjeg susreta hrvatske muške seniorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj te pobjede nad Bahreinom 43:32, odnosno osvojenog 9. mjesta, Hrvatski rukometni savez obavještava javnost da nije zadovoljan s ostvarenim rezultatom i smatra ga neuspjehom. Minimalni cilj koji je bio postavljen pred izbornika i reprezentaciju bilo je četvrtfinale. Budući da ono nije ostvareno, o statusu izbornika i daljnjem slijedu događaja, Hrvatski rukometni savez čeka očitovanje koordinatora struke Line Červara. Naime, sustav Hrvatskog rukometnog saveza ja postavljen tako da izbornike nacionalnih selekcija predlaže i opoziva koordinator struke, a nakon toga odluku usvaja ili odbija Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza. O svim daljnjim koracima, obavijestit ćemo Vas pravovremeno.

