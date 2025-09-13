Garcia: Hajduk nosi pritisak, a igrači se moraju znati nositi! A ove dvije stvari smo radili loše

Mislim da smo bili podjednaki u prvom poluvremenu, komentirao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia nakon prvog poraza Hajduka u HNL-u. Varaždin je u šestom kolu prvenstva slavio 2-0 pred 10.337 navijača na sjeveru Hrvatske, a oba su gola postigli u prvih deset minuta utakmice.

Aleksa Latković zabio je za 1-0 u petoj minuti, a Ivica Ivušić dao je autogol nakon dodavanja Tavaresa u osmoj. Garcia je u izjavi za nakon utakmice priznao kako se Varaždin sjajno branio.

- Počeli smo dobro, agresivno, kontrolirali loptu i napali, ali u nekoliko trenutaka nismo bili organizirani ni disciplinirani i to su kaznili. Imali smo takvih pogrešaka i u prošlim utakmicama, ali danas su nas u potpunosti kaznili. Teško je bilo kad smo došli u njihovu zadnju trećinu, nismo imali rješenja, a oni su se dobro branili i zabili sve što su imali. Danas nije bio dan u kojem smo mogli zabiti gol. Navijači su vidjeli momčad koja je pokušavala, ali nije uspjela.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Garcia smatra kako je Varaždin kaznio Hajdukove pogreške.

- Nisu mnoge stvari prošle po krivu, samo dvije stvari... Nismo bili dobro organizirani bez lopte, moramo to raditi fokusirano i razumljivo. To je bilo loše, male pogreške su danas rezultirale s dva gola, nedostajalo je discipline. Trebamo biti konstantniji jer smo dobro počeli, a onda su se svi počeli gubiti s pozicije. U tranziciji se vraćaš, ne izlaziš na igrača da ti suigrači ostanu tri na dva, možeš napraviti milijun grešaka i pobijediti ili to ispraviti u napadu, ali onda se dogodi utakmica poput ove.

Garcia smatra kako Adrion Pajaziti nije bio na uobičajenoj razini nakon ulaska u drugom poluvremenu.

- Moguće je da Hajduk nije ista momčad s Pajazitijem i bez, ali sad kad je ušao nije bio na razini. Neki put treneri analiziraju igrače na drugačiji način, imamo 27 igrača i svima moram dati priliku i to nije velika razlika među igračima. Bamba je bio na klupi, a jako je važan, putovao je iz Afrike. Ako kažemo da je problem u prvom dijelu jer nije bilo Pajazitija, to baš nije tako, stvari se mogu dogoditi.

Najavio je derbi protiv Dinama.

- Sigurno nije odlučujuća utakmica, sad nije bitno, nego za pet ili šest mjeseci. U različitom smo momentumu od Varaždina, Dinama, ali ne mislim da su igrači imali osjećaj da igraju loše. Ako smo trebali izgubiti, onda dobro da smo izgubili ovako. Za mene je trebalo biti 0-0 dok mi ne zabijemo gol, ali kaznili su naše greške. Odlučujuće neće biti ništa, igrači imaju dobar karakter i zajedništvo. Ovaj klub nosi pritisak i moraju se nositi s timel

Poručio je za Maxsport kako novi španjolski igrači moraju ući u bolju tjelesnu formu.

- Trude se. Imamo puno novih igrača. Moraju naučiti neke stvari potrebne za igru. Fizički trebaju postati bolji. To je normalan proces, treba im vremena za privikavanje.