Goran Ivanišević: Trebao sam osvojiti titulu idiota stoljeća...

Roger Federer je priznao da mu je sve teže ostavljati obitelj da bi trenirao i putovao na turnire i da se bliži trenutak kad mu to više neće odgovarati, a u međuvremenu je njegov najveći konkurent, Rafael Nadal stigao do 19. Grand Slam naslova. Španjolski i švicarski reket već su godinama u samom vrhu teniskog svijeta i jedini tko im na pravi način prijeti je Novak Đoković, a legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević vjeruje da će upravo srpski tenisač prestići i Švicarca i Španjolca.

- Rafa će definitivno osvojiti još nekoliko titula na Roland Garossu, ali i Novak će osvojiti preko 20 naslova. No, i Roger se sigurno nada još jednoj tituli. Svi su mislili da će ju osvojiti u finalu Wimbledona, ali ga je u tome spriječio Đoković i to ga sigurno boli - govori Ivanišević za engleski Telegraph.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivanišević smatra da je Đoković kompletniji od Federera i Nadala.

- Zamislite to ovako, kada bi igrali deset mečeva, rekao bih da bi u barem osam Novak pobijedio. On je najkompletniji među njima - priča Ivanišević.

Sebi, priznaje, zamjera na jednoj stvari.

- Imao sam teoriju da nije dobro izgubiti u polufinalu, ali da možeš izgubiti u finalu. Pobjeđivao sam najbolje igrače u polufinalima, a onda bih u finalima odigrao kao "pi*kica". Izgubio sam puno velikih mečeva, a uvijek zbog gluposti. Trebali su mi dati nagradu za idiota stoljeća - priznaje hrvatski osvajač Wimbledona.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

Rad sa srpskim tenisačem mu, kaže, donosi zadovoljstvo.

- Novak je mentalno jak i ozbiljan na treningu. Zadovoljstvo je raditi s njim, olakšava mi trenerski posao. Sluša me, priča sa mnom, ispituje me, a to ne rade svi igrači i to je fenomenalno - hvali Goran svoga suradnika i prijatelja.

Foto: Reuters/PIXSELL

Često ga se ispituje smeta li mu nešto u modernom tenisu, a Ivanišević iskreno odgovara i staje na stranu mladih kolega tenisača.

- Govorimo da je tenis dosadan, ali kad netko razbije reket, onda mu zviždimo. Zašto? Igrači samo pokazuju emocije i ne treba ih se kažnjavati za svaku sitnicu. Osim toga, "oko sokolovo" je odlično, ali bih neke stvari promijenio. Ponavljanja servisa nakon što loptica dotakne mrežu i uđe u polje, ili petominutno zagrijavanje. To je najgluplja stvar u tenisu. Trebao bi biti zagrijan prije meča, a s tim petominutnim zagrijavanjem se zapravo ohladiš - smatra bivši hrvatski tenisač.