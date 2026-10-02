Goran Vučević brani Ronalda: 'Treneri moraju ovo razumjeti'

Cristiano Ronaldo (41) u srijedu je dramatično napustio kamp portugalske nogometne reprezentacije. To je učinio nakon što je njihov izbornik Jorge Jesus javno kritizirao Ronalda, poručio kako će on odlučiti tko je na terenu i kako bi svi njegovi reprezentativci trebali pratiti njegove upute.

Legendarnom Ronaldu to baš i nije sjelo, navodno je na dan te konferencije za javnost privatno pričao s izbornikom, koji mu je poručio kako razumije njegove muke i kako će se javno ispričati na konferenciji. Učinio je potpuno suprotno, dodao ulje na vatru, a Ronaldo je podigao sidro.

Na tu temu oglasio se i bivši sportski direktor Hajduka, Goran Vučević, koji je tu funkciju obavljao i u saudijskom Al Nassru još u razdoblju kada je u klub stigao Ronaldo. Podsjetimo, Vučević je stigao u Saudijsku Arabiju u listopadu 2021. kao tehnički direktor, a kasnije je bio i sportski direktor te se u toj funkciji zadržao sve do kraja 2023.

Foto: Privatni album/canva

Prošlog je ljeta došao na Hajduk, ali zadržao se samo nekoliko mjeseci. Sad se oglasio na društvenim mrežama i stao u obranu jednog od najboljih nogometaša svih vremena.

"Današnji treneri moraju pokazivati puno više poštovanja prema klubu kao instituciji, ali istodobno moraju razumjeti jednu temeljnu stvar, u nogometu je igrač na prvome mjestu. Igrač je razlog zbog kojeg postoje treneri, predsjednici, sportski direktori, klubovi i cijela nogometna industrija. Posebno veliki igrači, oni donose kvalitetu i emociju, pune stadione i na kraju rade razliku," napisao je Vučević.

Zanimljivo, Vučević je odmah na početku svojeg mandata u Hajduku poručio kako želi obnoviti ugovor Marku Livaji. Bila je to priča koja je na kraju postala višemjesečna saga, pogotovo nakon Vučevićevog odlaska, a Livaja još uvijek nije potpisao novi ugovor. Vučević ističe da igrač mora biti "u središtu svega".

Foto: Privatni album/canva

"Zato igrač uvijek mora biti u središtu svega. Kada trener igraču posveti pažnju koju zaslužuje, kada ga poštuje, razumije i štiti, iz njega će izvući ono najbolje. A kad dobiješ najbolje od svojih igrača, doći će i rezultati. Imao sam sreću doživjeti nogomet i kao igrač i kao sportski direktor, ali biti igrač bilo je jedna od najljepših stvari na svijetu. U nogometu nema bolje uloge od one na terenu," napisao je Vučević koji je podvukao...

"Zato sam kao sportski direktor uvijek vjerovao u jedno jednostavno načelo: Čuvaj igrača, jer kada čuvaš igrača, čuvaš i klub".