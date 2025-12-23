Hajduk planira sljedeću godinu biti u plusu za 1,83 milijuna €

Večeras je na Poljudu održana druga redovna Glavna skupština Hajduka u 2025. godini. Na dnevnom redu bilo je osam točaka:

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te broja glasova. Izbor predsjednika Glavne skupštine Društva. Osvrt Uprave Društva na stanje i poslovanje Društva u 2025. godini te projekcija poslovanja do kraja tekuće godine. Financijski pregled poslovanja Društva za 2025. godinu i projekcija poslovanja do kraja tekuće godine. Komentar Nadzornog odbora na stanje i poslovanje Društva za 2025. godinu. Prezentacija plana rada Uprave Društva za 2026. godinu. Prezentacija financijskog plana Društva za 2026. godinu. Komentar Nadzornog odbora Društva na plan rada Uprave Društva za 2026. godinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na početku su utvrdili da je na Skupštini nazočno 517.807 dioničara, odnosno 96,53 posto temeljnog kapitala. Budući da Grad Split kao većinski vlasnik i Naš Hajduk kao manjinski vlasnik zajedno kontroliraju više od 90 posto dionica, bilo je jasno da će sve odluke biti donesene jednoglasno ili uz tek nekoliko suzdržanih glasova ili glasova protiv. Toni Madić predložen je i jednoglasno izabran za predsjednika Glavne skupštine Društva, nakon čega je uslijedio osvrt Uprave na stanje i poslovanje Društva u 2025. godini te projekcija poslovanja do kraja tekuće godine.

Predsjednik Uprave Ivan Bilić govorio je o svemu što se dogodilo nakon prošle skupštine u kolovozu, o dolascima i odlascima igrača, o novim ugovorima s mladim igračima te o potpisanom sporazumu o suradnji s USKOK-om. Izrazio je zadovoljstvo velikom minutažom deset mladih igrača u upravo završenoj polusezoni, u kojoj su mladi sudjelovali s čak 40 posto ukupne minutaže, kao i podatkom da su 32 Hajdukova mlada igrača nastupila za omladinske reprezentativne selekcije. Istaknuo je i neuspješan nastup momčadi u Europi te činjenicu da je Hajdukov kandidat Hrvoje Maleš izabran za predsjednika NSSDŽ-a. Bilić je govorio i o obnovi i sanaciji stadiona i terena nakon oluje koja je u srpnju pogodila Split, dodavši kako je klub u razgovorima i suradnji s Gradom prezentirao potrebu za novim stadionom, isključivo nogometnim, a ne kombiniranim s atletikom, koji bi bio primjereniji komforu i potrebnoj sigurnosti gledatelja.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Vjerujemo da je vrijeme za novi stadion. Grad je formirao komisiju i stručni tim koji se time bavi i mi smo dio tog tima. Uskoro će javnosti biti prezentirani zaključci, kao i pitanje realizacije kampa, koji je čak i važniji od stadiona. Problem je lokacija - kazao je Bilić i potom riječ prepustio Marinki Akrap, koja je govorila o marketinškim rezultatima.

U 2025. godini promet je iznosio 8,5 milijuna eura, dobit 4,3 milijuna eura, a kao primjer navela je podatak da je u 2025. godini u Hajdukovim fan shopovima prodano više od 40.000 dresova. Istaknula je i zadovoljstvo rezultatima koje postiže HDTV.

Dioničar Gordan Šangut upitao je jesu li zbog dugova dobavljači zaustavili obnovu stadiona, na što je predsjednik Uprave odgovorio da je klubu odobren plan sanacije štete te da su sanaciji pristupili i prije uplate sredstava. Dodao je kako je do sada uplaćen novac za utrošena sredstva, koji su proslijedili izvođačima, te da je sav materijal naručen i kupljen, uz uvjet da se plaćanja vrše prema izvršenim radovima.

Pod točkom četiri predsjednik Uprave podnio je financijsko izvješće za 2025. godinu te najavio kako će rezultat iznositi 4,7 milijuna eura, uz podatak da će operativni rashodi biti pokriveni prihodima u visini od 84 posto.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dioničar Gordan Šangut zatražio je od Grada Splita neovisnu reviziju poslovanja Hajduka, dok je Vedran Bukovac upitao koliki je bio iznos faktoringa za transfer Luke Vuškovića i odnosi li se na to izjava "Pišem 11, pamtim 8". Ivan Bilić odgovorio je kako je trošak faktoringa kluba nešto veći od 500.000 eura na godišnjoj razini.

Komentar Nadzornog odbora iznio je njegov predsjednik Ljubo Pavasović Visković.

- Na sportskom planu nismo ostvarili sve što smo željeli. Financijska izvedba je granična, ali ide u dobrom smjeru, dok je poslovna izvedba dobra. Naš cilj uvijek mora biti osvajanje naslova, u čemu nismo uspjeli, kao ni plasman u europske skupine. Rashodi se smanjuju, prihodi rastu i tim segmentom moramo biti zadovoljni.

- Treće mjesto, neulazak u skupine i neosvajanje Kupa predstavljaju negativu. U potpunosti nas zadovoljava promocija mladih igrača i činjenica da oni imaju 40 % minutaže. U usporedbi s drugim klubovima, to su nestvarne brojke, a završili smo drugi. Mogli smo biti i prvi, ali nije bilo sreće. Pozdravljamo rast operativnih prihoda, prihoda od ulaznica, brojku veću od 120.000 članova te iskorak HDTV-a. Infrastruktura se mora obnavljati brže, ali na mnogo toga ne možemo utjecati.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- U ljetnom prijelaznom roku planirali smo više. Djelomično smo zadovoljni, ali nismo zadovoljni rastom troškova nogometnog segmenta. Imali smo izazove s likvidnošću i bili smo pod Uefinim monitoringom, no nakon dvije godine poslujemo pozitivno, što je za ovu godinu dobro i tako mora ostati - zaključio je Pavasović Visković.

Vedran Bukovac ustvrdio je da je godina pozitivna isključivo zato što je Naš Hajduk otpisao dug na osnovi članarina, dok je Gordan Šangut izjavio da je Hajduk u "ovakvoj ligi" morao biti prvi, pogotovo uz "Bobana na čelu Dinama, čemu se osobno obradovao", te je ponovno zatražio neovisnu reviziju kluba od strane Grada Splita.

U ime udruge Naš Hajduk osvrt je dao Ivan Lerotić.

- Sportska izvedba ne može dobiti pozitivnu ocjenu, osobito s obzirom na ulaganja u momčad. Poslovni segment kluba zaslužuje pozitivnu ocjenu, iako je financijska situacija vrlo ozbiljna i izazovna. Pozdravljamo reorganizaciju i smanjenje troškova. Goruće pitanje ostaje infrastruktura i očekujemo da svi shvate kako je riječ o složenom i prioritetnom problemu.

Plan rada Uprave za 2026. godinu predstavili su Ivan Bilić i Marinka Akrap.

- Tražimo nastavak stabilnosti prve momčadi i smanjenje ukupnih troškova, afirmaciju mladih igrača te povećanje konkurentnosti u europskim natjecanjima, što bi trebalo doći kao rezultat stabilnosti. Ne planiramo veća ulaganja, ali dovest ćemo pojačanja na dvije do tri pozicije kako bismo bili konkurentni u Europi. B momčad počet će se natjecati u četvrtom rangu, a nastavit ćemo i partnerske odnose s niželigaškim klubovima.

- Započeli smo uređenja u prostorijama Akademije, druge teretane, zamjenu umjetne trave na pomoćnom terenu, zamjenu pomoćnog terena hibridnim travnjakom te uređenje studija HDTV-a. Vjerujemo i u konkretnije poteze kada je u pitanju kamp već u siječnju ili veljači, a vrlo brzo potom i u izgradnju prvih terena - kazao je Bilić, a Akrap je dodala:

- Radimo na unaprjeđenju sponzorstava, izradi kolekcije inspirirane 100. godišnjicom Hajdukove operete Kraljica lopte, unaprjeđenju stadionske ture uz korištenje naprednih alata umjetne inteligencije. Promovirat ćemo i Akademiju, nove linije proizvoda, oglašavanje HDTV-a te, za kraj, prodaju sezonskih ulaznica za iduću sezonu. Kada je riječ o prodaji, naglasak će biti na optimizaciji poslovanja i renovaciji fan shopova. Pokušat ćemo osigurati da sve utakmice budu dostupne navijačima diljem svijeta, što sada nije slučaj, te znatno povećati ukupne prihode od pretplata.

- Kakvi su vam ciljevi i tko vam ih je zadao u Strategiji? - upitao je Vedran Bukovac predsjednika Uprave, na što je Bilić odgovorio:

- Sami ste si odgovorili. Slažem se, strategiju i ciljeve trebaju zadavati vlasnici, nadzirati Nadzorni odbor, a mi kao Uprava provoditi. Nadam se da ćemo do sljedeće Skupštine imati razrađenu novu strategiju.

Cilj kluba za 2026. godinu jest planirani rezultat od 1,83 milijuna eura dobiti, a ako ovu godinu ispunimo kako smo planirali i najavili, bit ćemo oslobođeni financijskog nadzora Uefe. Rashode smo planirali na nešto manje od 34 milijuna eura. To će se djelomično ostvariti i istekom ugovora igrača s višim primanjima te smanjenjem duga prema dobavljačima, koji iznosi oko pet milijuna eura i dodatno nas opterećuje kamatama. Planiramo da klub bude samoodrživ uz transfere u rasponu od pet do deset milijuna eura po sezoni. I dalje imamo najbolji odnos u ovom dijelu Europe kada je riječ o pokrivenosti proračuna bez transfera.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Na kraju je komentar na plan rada dao predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković.

- Plan je sukladan strategiji i vjerujemo da je ostvariv. Tražili smo konzervativne procjene koje su realne. Očekujemo poboljšanje strukture prihoda i veću vjerojatnost izlaznih transfera. Planiramo realne rashode i pozitivan rezultat. Pripremili smo i alternativne scenarije u slučaju izostanka prihoda, kao i planove ako se neki ciljevi pomaknu, primjerice u europskim natjecanjima. Mene osobno najviše zanima pokrivenost proračuna prihodima bez transfera, a ona sada iznosi 71 posto, što je izvrsno, osobito u odnosu na ranije razdoblje. Fokus Uprave mora biti osvajanje HNL-a. Nikada nećemo komentirati konkurenciju jer bi to bilo nepristojno. Plasman u europske skupine trajni je cilj, ali financijske planove klub mora izrađivati konzervativno.

- Kao predsjednik Nadzornog odbora dužan sam najaviti da ćemo uskoro dobiti značajno pojačanje u Upravi. Predsjednik Uprave Ivan Bilić bit će znatno rasterećen, a mi se veselimo dolasku novog čovjeka jer smatramo da smo napravili odličan izbor.