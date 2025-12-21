Obavijesti

NAJBOLJI STRIJELAC LIGE

Šego: Ovo je najbolji nogomet u mojoj karijeri. Želim titulu!

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Imao sam još jednu šansu jedan na jedan, ali je to odlično obranio, ali to se događa. Imat ću još promašaja, nadam se što manje, rekao je strijelac Hajdukovog gola za 1-0 protiv Vukovara i ujedno najbolji strijelac lige

U prvoj nedjeljnoj utakmici 18. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar 1991 s 2-1. Domaćin je poveo već u sedmoj minuti zahvaljujući golu Michelea Šege, a momčad Silvija Čabraje ostala je s igračem manje nakon pola sata igre zbog crvenog kartona Marija Tadića, kojeg je izborio upravo Šego. Puljić je poravnao za Vukovar u 61. minuti, ali Livaja je Splićanima donio pobjedu u 70.

- Potpuno smo kontrolirali utakmicu do tog gola, koji nas je naravno presjekao, ali smo nastavili u istom ritmu i pobijedili. Imao sam i ja još jednu šansu jedan na jedan, ali je to odlično obranio, ali to se događa. Imat ću još promašaja, nadam se što manje - rekao je nakon utakmice Hajdukov junak.

Šego s 10 golova najbolji strijelac HNL-a, iako ga još može stići Toni Fruk (osam golova).

- Nije na nama igračima da ocjenjujemo ovu polusezonu. Jesam li ja zadovoljan s mojim igrama? Svi su tražili golove od mene. Da nema ove ekipe, ne bi bilo ni mene. Ovo je definitivno najbolja polusezona moje karijere, ali može i bolje. Ljudi bliski meni znaju da duboko vjerujem u sebe i da nikad neću odustati - rekao je Šego.

Ima jednu želju za 2026. godinu.

- Želim titulu - odlučno je rekao novinarima nakon utakmice.

Poručio je kako mu je drago zbog gola Marka Livaje i kako svi znaju što donosi Hajduku, koji je polusezonu završio na drugom mjestu HNL-a s bodom zaostatka za Dinamom.

- Dat ćemo sve od sebe, gazimo utakmicu po utakmicu. Svim navijačima želim sve najbolje za blagdane, idemo se odmoriti, pripremiti za novu polusezonu - zaključio je Šego.

