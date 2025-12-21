Šego: Ovo je najbolji nogomet u mojoj karijeri. Želim titulu!

U prvoj nedjeljnoj utakmici 18. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je na Poljudu pobijedio Vukovar 1991 s 2-1. Domaćin je poveo već u sedmoj minuti zahvaljujući golu Michelea Šege, a momčad Silvija Čabraje ostala je s igračem manje nakon pola sata igre zbog crvenog kartona Marija Tadića, kojeg je izborio upravo Šego. Puljić je poravnao za Vukovar u 61. minuti, ali Livaja je Splićanima donio pobjedu u 70.

- Potpuno smo kontrolirali utakmicu do tog gola, koji nas je naravno presjekao, ali smo nastavili u istom ritmu i pobijedili. Imao sam i ja još jednu šansu jedan na jedan, ali je to odlično obranio, ali to se događa. Imat ću još promašaja, nadam se što manje - rekao je nakon utakmice Hajdukov junak.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šego s 10 golova najbolji strijelac HNL-a, iako ga još može stići Toni Fruk (osam golova).

- Nije na nama igračima da ocjenjujemo ovu polusezonu. Jesam li ja zadovoljan s mojim igrama? Svi su tražili golove od mene. Da nema ove ekipe, ne bi bilo ni mene. Ovo je definitivno najbolja polusezona moje karijere, ali može i bolje. Ljudi bliski meni znaju da duboko vjerujem u sebe i da nikad neću odustati - rekao je Šego.

Ima jednu želju za 2026. godinu.

- Želim titulu - odlučno je rekao novinarima nakon utakmice.

Poručio je kako mu je drago zbog gola Marka Livaje i kako svi znaju što donosi Hajduku, koji je polusezonu završio na drugom mjestu HNL-a s bodom zaostatka za Dinamom.

- Dat ćemo sve od sebe, gazimo utakmicu po utakmicu. Svim navijačima želim sve najbolje za blagdane, idemo se odmoriti, pripremiti za novu polusezonu - zaključio je Šego.