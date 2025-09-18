Obavijesti

U TOKIJU

HNS i Japanski nogometni savez dogovorili suradnju: Razmijenit ćemo suce, igrati prijateljske...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Hrvatski nogometni savez

Japan je od početka devedesetih napravio iznimne korake u razvoju nogometa te je danas najuspješniji nogometni savez u Aziji, naglasio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić

Posljednjih tjedana Hrvatski nogometni savez prolazi kroz ozbiljne promjene. Nakon što je prvo otišao Bruno Marić, a zatim razriješena cijela Sudačka komisija, sada je, kako doznaju 24sata, s funkcija zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja razriješen i Neven Šprajcer, jedan od najbližih suradnika predsjednika Marijana Kustića.

Unatoč turbulencijama u Savezu, čelnici HNS-a nastavili su s međunarodnim aktivnostima. Na sastanku s Japanskim nogometnim savezom u Tokiju, predsjednici Kustić i Tsuneyasu Miyamoto potpisali su Sporazum o suradnji dvaju saveza.

Foto: Hrvatski nogometni savez

Uz predsjednika Kustića, u tokijskoj delegaciji HNS-a bili su tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa te novi zamjenik glavnog tajnika Josip Tomaško. Japansku stranu predvodio je predsjednik Miyamoto, a uz njega su sudjelovali glavni tajnik Kazuyuki Kageyama, tehnički direktor Masanaga Kageyama i voditelj međunarodnih poslova Yosuke Mihara.

Sporazum predviđa jačanje odnosa između HNS-a i JFA-e kroz šest ključnih područja: organizaciju prijateljskih utakmica i raznih programa razmjene za sve uzraste, razmjenu trenera i sudaca, razmjenu znanja između administracija, suradnju u području sponzorstava, TV i medijskih prava te razmjenu iskustava u organizaciji utakmica, objavili su iz HNS-a.

- Zahvaljujem predsjedniku Miyamotu i suradnicima na srdačnom dočeku te otvorenom i konstruktivnom razgovoru. Japan je od početka devedesetih napravio iznimne korake u razvoju nogometa te je danas najuspješniji nogometni savez u Aziji, čija je reprezentacija redoviti sudionik svjetskih prvenstava, a sami smo se uvjerili u Kataru prije tri godine koliko su kvalitetna, čvrsta i karakterna momčad. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što smo se dogovorili o jačanju suradnje jer vjerujem da oba saveza mogu imati značajnu korist od razmjene iskustava i znanja u svim područjima, od rada s mlađim uzrastima preko trenera i sudaca do administracije - izjavio je Kustić.

- Veliko nam je zadovoljstvo bilo ugostiti rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza te zahvaljujem predsjedniku Kustiću i suradnicima na ugodnom razgovoru. Hrvatska je uistinu svjetski nogometni fenomen jer se radi o zemlji od četiri milijuna ljudi koja je osvojila tri medalje na svjetskim prvenstvima, što je nevjerojatan uspjeh. Stoga izuzetno poštujemo hrvatski nogomet te će nam biti zadovoljstvo na ovakav način produbiti suradnju s HNS-om u interesu oba saveza - izjavio je predsjednik JFA Miyamoto.

