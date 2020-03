Hoće li Modrić i Raketa zaigrati na Euru 2021. ili će biti kasno?

Uefa je nakon sastanka u utorak potvrdila kako će se Euro 2020. ipak pretvoriti u Euro 2021. Pandemija je zahvatila cijeli Globus, a pomicanje kontinentalnog turnira moglo bi utjecati i na mnoge igrače. Neki će dobiti novu priliku, a drugi ga možda niti ne zaigraju.

- Mladim igračima će to pasati jer će imati dodatnu godinu da se nametnu izbornicima dok će stariji morati sami za sebe odlučiti hoće li zaigrati - prokomentirao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić cijelu situaciju dok još nije bilo službene odluke Uefe.

Dok je zbog ozljeda nekolicina igrača bila upitna za Euro koji se trebao održati ovoga ljeta, sada imaju dovoljno vremena za oporavak. Ipak, mnogi se ljubitelji nogometa boje da bi se neki veliki igrači mogli s reprezentativnom karijerom oprostiti prije ljeta 2021. pa bismo mogli ostati bez prilike za gledanje njihovih čarolija posljednji puta. Neki od onih za koji je ljeto 2021. možda predaleko su i naši Raketa i Luka.

Ivan Rakitić

Prošlog prosinca bilo je u medijima puno govora o tome kako bi Raketi mogao uskoro doći kraj u reprezentaciji, a i sam je najavio kako bi mu Euro 2020. mogao biti posljednji veliki turnir na kojemu će izaći u kockastom dresu. Napunio je 32 godine, no to i dalje nije toliko kritična brojka da je nezamislivo vidjeti Raketu na Euru 2021.

Luka Modrić

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida bit će u ljeto 2021. već 35-godišnjak. Pokretač svih hrvatskih akcija tako bi mogao prije turnira Staroga kontinenta reći zbogom kockastom dresu, iako se mnogi navijači nadaju da to neće učiniti.

- Ja ne sumnjam u Luku, on je veliki profesionalac i radnik, on će sve učiniti da ostane u formi i nastavi igrati, no za konačnu odluku bi ipak trebalo pitati njega. Ja se nadam da ću ga imati na raspolaganju. Euro mu je trebao biti kruna karijere, sad kad svi mijenjamo planove, vjerojatno će ih mijenjati i sam Luka - rekao je izbornik Dalić nedavno.

Manuel Neuer

Marc-Andre ter Stegen već dugo napeto čeka da mu veliki Manuel Neuer preda njemačku 'jedinicu'. Pričalo se - bit će to nakon Eura 2020. Sada, nakon odgode, već su se pojavile priče kako će upravo Barcelonin golman biti od prve minute na golu 'Elfa'. Neuer će, naime, kao i naš Luka u ljeto 2021. na leđima imati 35 godina.

Olivier Giroud

Nešto mlađi bit će dobro nam poznati Francuz, Olivier Giroud. Napunit će 34 godine za vrijeme sljedećeg Eura, a situacija mu je kritična bila i da se on igrao ovoga ljeta budući da je u Chelseaju ispao iz stalne postave. Naravno, dodatna godina priprema to može potpuno promijeniti, može se nametnuti Lampardu i 'naći svoje mjesto pod suncem' ili pak, prema najavama - u Seriji A? U svakom slučaju, morat će se potruditi u narednih godinu dana da se nametne svome izborniku u redove svjetskih prvaka.

Toni Kroos

'Imam dovoljno WC papira i jedem jako puno tjestenine', rekao je za njemačke medije Realov veznjak na pitanje o snalaženju u karanteni. Ipak, karantena i odgoda Eura mogla bi i za njega označiti završetak reprezentativne karijere izvan velikog turnira. Prije nekoliko mjeseci je najavio da će Euro 2020. biti njegov posljednji veliki turnir s Njemačkom, a sada je upitno hoće li ga zaigrati kada je 'poguran' na godinu poslije.

Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini

Oba talijanska defenzivca napunit će 'velike' godine 2021. Jedan 34, drugi 37 pa bi ih Uefina odluka mogla spriječiti da zaigraju za svoju državu koja je ovom pandemijom korona virusa jedna od najpogođenijih na svijetu.

Pepe

Portov Pepe puhat će sljedeću godinu 38 svjećica na torti. No, čini se kao da mu to ne smeta. U dobroj je formi,a nije još uvijek najavio odlazak.

Duže vrijeme za pripremu

Dok neke muče godine, neke su za ljeto 2020. mučile ozljede koje će se do sljedećeg ljeta sanirati i dati priliku nekim igračima da se dokažu svojim izbornicima da oni trebaju sudjelovati na Euru.

Eden Hazard

Belgijski internacionalac nije imao najbolju sezonu. Nakon operacije gležnja i odgode Eura dobio je novu priliku da zaigra na kontinentalnom turniru.

Hugo Lloris

Ružni prizori pada Tottenhamovog golmana Huga Llorisa, nagađanja da je slomljena ruka, da je za njega gotova sezona... Sve je palo u vodu kada se vratio treninzima, no forma mu još uvijek nije na nivou. Zbog toga se nitko nije htio kladiti na to da će Lloris biti na listi francuske reprezentacije, a ova mu odgoda daruje dodatno vrijeme da dođe u svoju top formu.

Ousmane Dembele

Još u veljači je Dembele imao operaciju u Finskoj, a ostatak sezone, posljedično i Euro 2020. bio je izgubljena nada. No, Barcino krilo sada ima novu priliku čuvanja svoga mjesta na popisu Didiera Deschampsa.

Nicolo Zaniolo

Početak 2020. nije bio dobar za Zanioloa. Romin nogometaš zadobio je jaku ozljedu protiv Juventusa u siječnju. Ovaj je 20-godišnjak još uvijek u fazi oporavka koja bi prema svemu sudeći trebala trajati duže od ljeta 2020., ali dovoljno kratko da se uspije pripremiti za odgođeni termin.

Marcus Rashford i Harry Kane

Nacija koja već dugo nogomet pokušava vratiti 'kući' uplašila se kada je čula za ozljede Rashforda i Kanea. Uz to, je trener Manchester Uniteda, Ole Gunnar Solskjaer rekao da je stara ozljeda leđa ozbiljnija nego što su mislili. Engleski izbornik Gareth Southgate nije bio siguran da će se njegovi igrači moći vratiti do ovoga ljeta, a sada može lakše disati.