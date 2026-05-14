Hrgović: Ja sam Hrvat u svijetu boksa, ne dobivam puno šansi

Filip Hrgović odradio je sučeljavanje i press konferenciju uoči meča s Daveom Allenom na stadionu Eco-Power u engleskom Doncasteru. Priredba počinje u subotu u 19 sati, a "El Animal" i "The white rhino" bi u ring trebali oko 23.30 po hrvatskom vremenu. Sučeljavanje je prošlo relativno mirno, nije bilo velikih ekscesa, ali je hrvatski borac pogledom "zaledio" domaćeg borca.

- Spreman sam na sve. Imao sam dobar kamp, radio sam naporno kao i uvijek, te ga nisam podcijenio. Dolazim u dobroj formi, spreman za tešku borbu. Za mene je svaka sljedeća borba najvažnija pa tako i ova, moram pobijediti kako bih mogao nastaviti svoje putovanje. Ne shvaćam ga olako i očekujem dobar meč - rekao je Hrgović.

Allen je zatim rekao kako poraz za Hrgovića znači kraj karijere te da je on u boljoj poziciji. Rekao je da je opušten i bez pritiska te je naglasio da tehnički vjerojatno nije na razini Hrgovića, ali ako uđe u otvorenu tučnjavu s njim da će ga šokirati. Hrgović se osvrnuo na to što će biti ako izgubi u subotu.

- Poraz će me gurnuti u užasnu situaciju. Ne smijem izgubiti. A on ako pobijedi, možda će se čak boriti s Danielom Duboisom za titulu za svjetskog prvaka. Britanac je, poznat je, ljudi ga vole, iako ne znam zašto. Šalim se čovječe. Ovo je njegova životna šansa i vjerojatno će pokušati pokazati svoje najbolje izdanje i napraviti sve da pobijedi, a ja ću također dati svoj maksimum da dođem do pobjede. Bit će to dobra borba - rekao je "El Animal".

Pitali su ga da usporedi Allena i Davida Adeleyea, kojeg je Hrgović pobijedio u prošloj borbi.

- Mislim da su to potpuno različiti stilovi. Ovaj tip ide naprijed i uvijek daje dobre borbe, tjera te da radiš, a Adeleye je snažan udarač, od njega sam primio najsnažniji udarac u svojoj karijeri, ali ne baca puno udaraca. Smatram da je Adeleye bolji borac, ali drugačiji su stilovi u pitanju - rekao je pa je odgovorio na pitanje zašto je izabrao Allena za protivnika:

- Nisam ga birao. Ja sam Hrvat u svijetu profesionalnog boksa i ne dobivam puno prilika. Ponuđena mi je ova borba, ponuda je bila dobra, a ova borba je prva od njih više koje sam potpisao u ugovoru s Queensberryjem.