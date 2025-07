Hrgović: Mogu dobiti svakoga pa i Usika! Idem po taj naslov

Tri tjedna ostala su do meča Filipa Hrgovića (33) i Davida Adeleyea (28) u kojem će najbolji hrvatski boksač tražiti 19. pobjedu u karijeri i nastavak pobjedničkog niza nakon odlične predstave protiv Joea Joycea u travnju.

Hrgović će boksati 16. kolovoza u Saudijskoj Arabiji protiv suparnika koji ne spada u teškašku elitu po imenima koji su zanimljivi promotorima, ali vrlo opasnog Engleza. Adeleye je od 14 pobjeda čak 13 završio prekidom dok mu je jedini poraz u karijeri nanio Fabio Wardley tehničkim nokautom u 7. rundi, u listopadu 2023. godine.

Hrvatski teškaš priprema se u Sjedinjenim Američkim Državama odakle se javio za dnevnik NoveTV.

- Počeo sam sparirati, partneri su po mjeri, gabaritima i stilu mog suparnika. Radimo sve što treba i uz Božju pomoć bit ćemo spremni i idemo po 19. pobjedu - rekao je Hrgović.

Oleksandr Usik prošlog je vikenda deklasirao Daniela Duboisa i po drugi put ujedinio sve svjetske titule.

- Vjerujem da uz pravu izvedbu, pravu pripremu bez ozljeda, mogu pobijediti svakoga, tako i Usika. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost, koliko će on uopće ostati tu. Tog 16. kolovoza Filip Hrgović je ponovo u akciji, pratite me, vjerujem da vas neću razočarati i da ovaj put idemo do titule - zaključio je boksač.