Hrgović o Itaumi: Da je on iz Bugarske, nitko ne bi ni čuo za njega. Boksao bi za kikiriki...

Pred najboljim hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem (34) je jedan od najzahtjevnijih mečeva karijere. Hrvat se 29. kolovoza u londonskoj 02 Areni bori za slobodni IBF-ov pojas teške kategorije protiv Mosesa Itaume.

Do borbe je ostalo još točno dva tjedna, a Hrgović odrađuje brojne medijske obaveze. U razgovoru za DAZN Boxing osvrnuo se na pažnju koju Itauma dobiva od britanskih medija. Hrvat smatra da 21-godišnjak ne bi dobivao toliko medijske pažnje da je karijeru gradio u manjoj zemlji.

Filip Hrgović vratio se u Zagreb nakon najveće pobjede u karijeri | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- On je iz Velike Britanije, a ja sam iz Hrvatske. Da je iz Bugarske, nitko nikada ne bi ni čuo za njega. Boksao bi za bugarsku reprezentaciju i borio bi se za kikiriki. Ljude bi boljela briga za njega. Budući da je iz Velike Britanije, vjerojatno je već zaradio milijune i može boksati u velikim borbama, kao što je ova u londonskoj O2 Areni. To je velika razlika. Ljudi možda ne razumiju, ali daleko je teže za nas koji dolazimo iz manjih država - objasnio je Hrgović.

Sličan stav Hrgović je imao tijekom sučeljavanja kada je Itaumi rekao kako nitko ne bi znao za njega da je ostao u Slovačkoj gdje je rođen.

- Da sam ja Britanac, ti bi boksao na mom 'undercardu'. Zamisli da nisi iz Slovačke došao u Veliku Britaniju, zamisli da si ostao tamo. Pa nitko ne bi znao za tebe. Ti si iz Velike Britanije, imaš sve. Bio si juniorski prvak svijeta, bio sam i ja, ali nikoga za to nije bolio k***c jer sam ja Hrvat. To je potpuno drugačije.

- Ja ti ne pokazujem nepoštovanje, ali ovo su činjenice. Drugačije je kad dolaziš iz Hrvatske i Velike Britanije. Ovo je najveća boksačka zemlja na svijetu i lako vam je raditi superzvijezde - zaključio je Hrgović.

Podsjetimo, Hrgović se 2024. borio s Danielom Duboisom upravo za IBF-ov pojas prvaka, ali je izgubio prekidom u osmoj rundi. Sada traži novu priliku za dokazivanje protiv jednog od najvećih talenata u boksu.