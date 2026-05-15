Hrgović pobjedom protiv Allena otvara vrata spektakla? Čeka ga britanski nokauter i 'novi Tyson'

Filip Hrgović (33 godine, 19-1) u subotu protiv Davea Allena u Doncasteru ne ulazi samo po novu pobjedu nego i po možda najveći meč karijere. Hrvatski teškaš prema pisanju Boxing Scenea i DAZN-a pobjedom bi otvorio vrata spektakularnog okršaja protiv jednog od najtraženijih mladih boksača svijeta, Mosesa Itaume (21, 14-0).

Hrgović u meč protiv Allena ulazi kao veliki favorit, ali i pod velikim pritiskom jer bi ga eventualni poraz ozbiljno udaljio od samog svjetskog vrha. Nakon poraza od Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine "El Animal" ponovno je uhvatio ritam pobjedama protiv Joea Joycea i Davida Adeleya te se vratio među najrelevantnija imena teške kategorije. Iako je imao ponudu Zuffa Boxinga, Hrgović je odlučio ostati uz Franka Warrena i Queensberry, a upravo bi mu ta suradnja sada mogla donijeti meč protiv Itaume u kolovozu u londonskoj O2 Areni.

Ljevak rođen u Slovačkoj posljednjih je mjeseci potpuno eksplodirao na svjetskoj sceni. Nokautirao je Mikea Baloguna i Dilliana Whytea, a u ožujku je postao prvi boksač koji je zaustavio Jermainea Franklina. Mnogi ga već sada vide kao budućeg prvaka teške kategorije, a dio boksačke javnosti tvrdi da takav hype nije viđen još od pojave mladog Mikea Tysona. Upravo zato brojni elitni teškaši trenutačno izbjegavaju meč protiv Itaume.

No Hrgović nema luksuz čekanja. Sa 33 godine treba velike mečeve i pobjede kako bi ponovno došao u poziciju napasti svjetsku titulu. Upravo zato potencijalni okršaj s Itaumom za njega predstavlja ogromnu priliku, ali i veliki rizik.

- Naravno da me zanima taj meč, spreman sam se boriti protiv bilo koga, ali prvo moram pobijediti u subotu. Nadam se bez ozljeda i bez posjekotina. Taj datum je vrlo blizu pa će biti važno vidjeti u kakvom sam stanju nakon meča - rekao je Hrgović pa dodao:

- Moram pobijediti, moram izgledati dobro i proći bez ozljeda. Nakon toga spreman sam za bilo koga na svijetu. Poraz nije opcija jer bi me stavio u užasnu poziciju.

Očekuje se da će Itauma ove subote biti uz ring u Doncasteru i uživo pratiti Hrgovićev nastup protiv Allena. Ako hrvatski boksač opravda ulogu favorita, mogao bi ga čekati jedan od najopasnijih izazova u profesionalnoj karijeri.