Hrgovićev bivši promotor puca od ljubomore! 'Ma dajte, ljudi pričaju kao da je on terminator'

Pobjedom nad Mosesom Itaumom Filip Hrgović (34) stekao je poštovanje cijelog boksačkog svijeta. Suvišno je isticati kako ga je "El animal" zaslužio puno ranije, s obzirom da je riječ o boksaču s 21 pobjedom (16 nokauta) u 22 profesionalne borbe, impresivnom amaterskom karijerom i olimpijskom medaljom...

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Pokretanje videa... VIDEO Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Ipak, i dalje ima onih koji pokušavaju umanjiti uspjeh svjetskog prvaka koji potječe iz Hrvatske. Cijelu priču pogoršava činjenica kako ova kritika dolazi od čovjeka kojeg je Hrgović ranije smatrao saveznikom. Riječ je poznatom engleskom promotoru Eddieju Hearnu (47), čovjeku koji je status i moć stekao ponajviše putem uspjeha njegovog najvrjednijeg eksponenta, Anthonyja Joshue.

Godinama su Hrgović i njegovi bivši promotori, tim Sauerland, blisko surađivali sa Hearnom, koji je i, podsjetimo, promovirao Filipa i uoči njegovog prvog napada na pojas prvaka, još u lipnju 2024. protiv Daniela Duboisa.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Hearn je tada uvjereno pričao kako će Hrgović "razbiti" Duboisa i postati prvak. To se, dobro znamo, nije dogodilo, a Hearn je nakon toga totalno promijenio svoj ton. Javno je govorio kako je Hrgović nespremno ušao u meč i nije pokazao puno empatije prema hrvatskom boksaču.

Međutim, čini se kako je engleski promotor još drastičnije promijenio svoj ton. Naime, Hrgović je nakon suradnje s Matchroom agencijom potpisao za Hearnovog najvećeg rivala, legendarnog promotora Franka Warrena, koji vodi Queensberry promociju. Čini se kako je taj potez Hearnu teško pao, jer je svojom nedavnom izjavom podigao prašinu.

- Nemojmo se pretvarati kao da je Filip Hrgović nekakav terminator. Bilo ga je posvuda kad je bio s Danielom Duboisom u ringu, a i zaustavio ga je prekidom - govorio je Hearn, koji je čak i istaknuo činjenicu kako je Hrgović imao gadnu posjekotinu zbog koje je borba prekinuta.

Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

- Da, da... Znam da je imao posjekotinu, ali i David Adeleye ga je oborio s nogu, mislim da u sedmoj rundi. Moses nikad nije to učinio, on je mlad dečko, s nevjerojatnim talentom, ljudi govore kako će ga ovo poboljšati. I može ga poboljšati, ali može ga i uništiti, ona ga je borba malo ponizila. Nije se mogao ustati na noge, ali je pokazao veliko srce - poručio je Hearn, s kojim se mnogi nisu složili u komentarima objave.