Hrgovićev menadžer je otkrio tajnu uspjeha: Ponavljao je da će ga razbiti! Ovo je presudilo...

Hrvatski teškaš Filip Hrgović (34) priredio je pravu senzaciju ovog vikenda pobijedivši favoriziranog 21-godišnjeg Mosesa Itaumu u borbi za naslov svjetskog prvaka u IBF verziji. Hrgoviću su nakon pobjede pristizale čestitke sa svih strana, ali i reakcije na njegovu senzaciju.

Javio je jedini čovjek koji je pobijedio Hrgovića u njegovoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri Daniel Dubois, kao i poraženi Itauma, a sada se oglasio i Filipov menadžer Keith Connolly.

- Ovo je ogromno iznenađenje, nitko nije vjerovao u mog boksača, a Filip je proteklih dana ponavljao da će ga razbiti, što je na koncu i učinio. Sve pohvale Itaumi, on je strašan boksač s vrhunskim atributima i postat će svjetski prvak, ali ne večeras protiv Hrgovića - izjavio je za magazin The Ring.

Foto: Peter Cziborra

Na pitanje što ga je iznenadilo u teškoj borbi u kojoj je Hrgović do pobjede došao tehničkim nokautom u devetoj rundi, odgovorio je:

- Iskreno, iznenadilo me da moj boksač nije dobio nijednu rundu. On je odličan borac i Moses je činio da borba s njim izgleda lagano, ali Filip je došao u izvanrednoj kondiciji, izdržao sve napade, a u trenutku kad se Moses umorio, on ga je završio.

Connolly nije propustio priliku ovim putem pohvaliti i Hrgovićevog trenera Abela Sancheza koji je uvelike zaslužan za Hrgovićev uspjeh.

- To je napravilo svu razliku svijeta! Abel intenzivno radi s njim, a Filip, s druge strane, poštuje Abela. Kada si borac, moraš poštovati svog trenera. Abel je Hall Of Fame trener i to je sada ponovno pokazao. Kažem vam, da Hrgović nije bio 6-7 kilograma lakši nego inače, nikada ne bi mogao izdržati svu onu kaznu. Odveli smo Itaumu u duboke vode i tamo smo ga utopili - rekao je.

Na pitanje je li ponosan na 'El Animala' nije nimalo dvojio i jasno je odgovorio:

- Kako ne biti ponosan? Ovo je doslovno bilo kao u filmovima o Rockyju. Bilo je teških trenutaka, nisam mogao vjerovati kakve je sve udarce izdržao, a kad je vidio svoju priliku, krenuo je po završnicu. To je doslovno izgledalo kao film - zaključio je njegov menadžer.

