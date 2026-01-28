Hrvatski boksač prozvao Furyja: 'Volio bih ga ponovno prebiti'

Nakon godinu dana mirovine, Tyson Fury se vraća u ring. "Kralj Cigana" najavio je povratak boksu u 2026. godini, a dok se čeka službena potvrda datuma i lokacije, boksački svijet bruji o imenu njegovog prvog protivnika. Među kandidatima koje je istaknuo i ugledni Sky Sports našlo se jedno ime koje budi posebnu pažnju - hrvatski teškaš Agron Smakići. Njihov potencijalni okršaj bio bi sve samo ne običan povratnički meč; bila bi to priča o osveti, kontroverzi i nezavršenom poslu koji je započeo u jednom zloglasnom sparingu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Tyson Fury bjesnio nakon meča: 'Suci su darovali Usiku uranjeni božićni poklon. Bio sam bolji' | Video: 24sata Video

Da bismo shvatili zašto je upravo Smakići postao "vruća roba" za Furyjev povratak, moramo se vratiti u veljaču 2024. godine. Fury se u Saudijskoj Arabiji pripremao za povijesni meč protiv Oleksandra Usika za ujedinjenje svih teškaških titula, prvi takav u 21. stoljeću. Kao idealnog sparing partnera koji bi mu glumio Usyka, ljevaka sličnih gabarita, Furyjev tim angažirao je upravo Smakićija. No, ono što je trebao biti rutinski sparing pretvorilo se u noćnu moru.

U jednoj od izmjena, Smakići je pogodio Furyja i otvorio mu duboku posjekotinu iznad desnog oka koja je zahtijevala čak četrnaest šavova. Meč stoljeća morao je biti odgođen, a hrvatski boksač preko noći je postao najozloglašeniji sparing partner na svijetu, dok su se internetom širile brojne teorije zavjere, od toga da je Fury sam sebe ozlijedio do toga da je platio Smakićiju da ga posječe.

Od "male kobasice" do glavnog kandidata

Smakići je kasnije detaljno opisao što se događalo iza zatvorenih vrata. Prema njegovim riječima, Fury ga je prije kobnog udarca provocirao i nazivao "malom kobasicom" (little sausage), a navodno je pokušao izvesti i neke neprimjerene, komične pokrete u ringu. Iako Hrvat tvrdi da nije bilo namjere u samoj ozljedi, priznao je da su ga provokacije dodatno motivirale.

Zagreb: Trening Agrona Smakićija na Velesajmu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

​- Bila je to šala i nisam to shvatio ozbiljno, nisam bio ljut, jer on se smijao, on je komičar. Ali da, učinilo me to malo ozbiljnijim, natjeralo me da mu pokažem što imam - ispričao je Smakići za britanske medije.

Dodao je kako je do posjekotine došlo jer su obojica bili umorni nakon napornih treninga, a Fury je tijekom borbe "prljavo boksao" i vukao mu glavu prema dolje.

Savršena prilika za osvetu

Gotovo dvije godine kasnije, priča dobiva svoj nastavak. Nakon dva poraza od Usika, Fury se povukao, ali mirovina je bila kratkog vijeka. Sada traži protivnika za "zagrijavanje" prije novih napada na vrh, a Smakići se čini kao savršen izbor. Narativ je već napisan: Fury se vraća protiv čovjeka koji mu je umalo uništio najveću priliku u karijeri. Svjestan toga, Smakići je objeručke prihvatio bačenu rukavicu i poslao izravnu poruku Furyju, pokazavši da ga uvrede nisu zaboljele, već motivirale.

​- Sve je moguće, volio bih se boriti protiv njega. A ako je i dalje 'kobasica', volio bih ga ponovno pobijediti - poručio je Smakići u izjavi za Sky Sports.

Dok se kao potencijalni Furyjevi protivnici spominju i bivši prvak Andy Ruiz te opasni Arslanbek Makhmudov, nijedan od tih mečeva ne nosi osobnu notu i dramu kao onaj protiv Smakićija.