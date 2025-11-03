Drama u Katru: Hrvatska U17 ostala bez golova protiv Senegala! Budimir izazvao scenu mahanjem kartonom, ali suci ostali nepokolebljivi. Fifa testira novi sustav FVS na prvenstvu
Hrvatski izbornik mahnuo je ljubičastim kartonom. Evo zašto
Hrvatska U17 nogometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Senegala, a susret je završio bez golova. Inače, to je bio prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u ovom uzrastu nakon 2015. godine. Izabranici Marijana Budimira ostavili su dobar dojam, ali mogu žaliti za propuštenim šansama koje su ih vjerojatno koštale punog plijena u Dohi.
Izbornik Budimir u 91. minuti mahnuo je ljubičastim kartonom i time zaintrigirao mnoge gledatelje. Naime, tim je potezom Budimir zatražio pregledavanje jedne situacije, koju je smatrao spornom.
Riječ je o trenutku kada je senegalski golman izašao sa svojeg gola kako bi pokupio loptu, a pritom je naletio na jednog igrača Hrvatske. No, čileanski sudac Fernando Vejar Diaz ispravno je procijenio situaciju i u realnom vremenu pa je Hrvatska ostala bez penala.
Dodajmo kako je isti sustav već ranije bio "na probi" na U-20 Svjetskom prvenstvu, a Fifa će na ovom turniru dobiti dodatni uvid u efektivnost novog sustava.
Fifa isprobava novu tehnologiju
FVS (Football Video Support) službeni je naziv za ovaj sustav, zamišljen kao jeftinija i jednostavnija alternativa VAR-u. Umjesto posebne sobe s video sucima, glavni sudac pregledava snimku na monitoru postavljenom uz teren. Ključna novost je "izazov". Trener kružnim pokretom prsta i predajom posebne kartice (plave ili zelene boje) četvrtom sucu signalizira zahtjev za provjeru sporne situacije.
Svaka momčad ima pravo na dva izazova po utakmici. Ako je izazov uspješan i sudac promijeni prvotnu odluku, momčad zadržava pravo na taj izazov. U suprotnom, ako odluka ostane ista, izazov se gubi. Provjeravati se mogu samo ključne situacije koje mijenjaju tijek utakmice: gol/nema gola, penal, izravni crveni karton i slučaj pogrešnog identiteta igrača, što je u skladu s postojećim VAR protokolom.
Klubovi pozdravljaju uvođenje tehnologije radi veće pravednosti, no postoje i kritike. Glavni problem su duga čekanja, koja ponekad traju i do pet minuta, što prekida ritam igre i frustrira igrače i navijače. Igrači i treneri slažu se da je alat koristan, ali da se proces mora značajno ubrzati. Iz Fife poručuju da FVS nije zamjena za VAR, već alat za podršku sucima u natjecanjima s manje resursa i kamera.
