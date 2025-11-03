Hrvatski izbornik mahnuo je ljubičastim kartonom. Evo zašto

Hrvatska U17 nogometna reprezentacija odigrala je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Senegala, a susret je završio bez golova. Inače, to je bio prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u ovom uzrastu nakon 2015. godine. Izabranici Marijana Budimira ostavili su dobar dojam, ali mogu žaliti za propuštenim šansama koje su ih vjerojatno koštale punog plijena u Dohi.

Izbornik Budimir u 91. minuti mahnuo je ljubičastim kartonom i time zaintrigirao mnoge gledatelje. Naime, tim je potezom Budimir zatražio pregledavanje jedne situacije, koju je smatrao spornom.

Foto: FIFA+/Screenshot

Riječ je o trenutku kada je senegalski golman izašao sa svojeg gola kako bi pokupio loptu, a pritom je naletio na jednog igrača Hrvatske. No, čileanski sudac Fernando Vejar Diaz ispravno je procijenio situaciju i u realnom vremenu pa je Hrvatska ostala bez penala.

Dodajmo kako je isti sustav već ranije bio "na probi" na U-20 Svjetskom prvenstvu, a Fifa će na ovom turniru dobiti dodatni uvid u efektivnost novog sustava.

Fifa isprobava novu tehnologiju

FVS (Football Video Support) službeni je naziv za ovaj sustav, zamišljen kao jeftinija i jednostavnija alternativa VAR-u. Umjesto posebne sobe s video sucima, glavni sudac pregledava snimku na monitoru postavljenom uz teren. Ključna novost je "izazov". Trener kružnim pokretom prsta i predajom posebne kartice (plave ili zelene boje) četvrtom sucu signalizira zahtjev za provjeru sporne situacije.

Svaka momčad ima pravo na dva izazova po utakmici. Ako je izazov uspješan i sudac promijeni prvotnu odluku, momčad zadržava pravo na taj izazov. U suprotnom, ako odluka ostane ista, izazov se gubi. Provjeravati se mogu samo ključne situacije koje mijenjaju tijek utakmice: gol/nema gola, penal, izravni crveni karton i slučaj pogrešnog identiteta igrača, što je u skladu s postojećim VAR protokolom.

Klubovi pozdravljaju uvođenje tehnologije radi veće pravednosti, no postoje i kritike. Glavni problem su duga čekanja, koja ponekad traju i do pet minuta, što prekida ritam igre i frustrira igrače i navijače. Igrači i treneri slažu se da je alat koristan, ali da se proces mora značajno ubrzati. Iz Fife poručuju da FVS nije zamjena za VAR, već alat za podršku sucima u natjecanjima s manje resursa i kamera.