Hrvatskoj opet sude susjedi na Euru! Ovo su suci za Njemačku

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak će odigrati polufinalnu utakmicu na Europskom prvenstvu. Nakon dramatičnog drugog kruga, izabranici Dagura Sigurdssona izborili su se za polufinale, u kojem će od 17.45 sati odmjeriti snage protiv rukometaša Njemačke. Riječ je o reprezentaciji koju je Sigurdsson vodio do europskog zlata 2016. godine.

EHF je objavio imena sudaca koji će dijeliti pravdu na utakmici. Riječ je o slovenskom sudačkom paru kojeg čine Bojan Lah i David Sok. Ako naši rukometaši izbore finale, tamo će im za zlato suditi crnogorski dvojac, Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović.

Norvežani Lars Jorum i Havard Kleven sudit će drugu polufinalnu utakmicu između Danske i Islanda (20.30 sati), dok će španjolski par (Andreu Marin, Ignacio Garcia) suditi utakmicu za treće mjesto.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, oštre riječi izbornika Hrvatske, Dagura Sigurdssona, odjeknule su uoči polufinala s Njemačkom. Sigurdsson je bez dlake na jeziku komentirao sramotnu organizaciju Europske rukometne federacije, koja je Hrvatsku u posljednji trenutak premjestila iz Herninga, grada u kojem će igrati polufinale, u 40 kilometara udaljeni Silkeborg...

- EHF nije briga za kvalitetu, samo prodavaju sport. Oni su kao "event kompanija" samo dovode izvođače i organiziraju lijepe press konferencije. Nije bitno vozimo li se mi satima, nije bitno... Bili smo u grupi u Malmöu, imali smo dva dana manje odmora od nekih reprezentacija na ovom turniru. Oni koji znaju sport, znaju kako su dva dana odmora u 12 dana turnira jako puno. Odigrali smo dvije ključne utakmice u manje od 24 sata - govorio je Sigurdsson.