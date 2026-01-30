Obavijesti

SUCI ZA POLUFINALE

Hrvatskoj opet sude susjedi na Euru! Ovo su suci za Njemačku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatskoj opet sude susjedi na Euru! Ovo su suci za Njemačku
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva

Norvežani Lars Jorum i Havard Kleven sudit će drugu polufinalnu utakmicu između Danske i Islanda (20.30 sati), dok će španjolski par (Andreu Marin, Ignacio Garcia) suditi utakmicu za treće mjesto

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak će odigrati polufinalnu utakmicu na Europskom prvenstvu. Nakon dramatičnog drugog kruga, izabranici Dagura Sigurdssona izborili su se za polufinale, u kojem će od 17.45 sati odmjeriti snage protiv rukometaša Njemačke. Riječ je o reprezentaciji koju je Sigurdsson vodio do europskog zlata 2016. godine.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

EHF je objavio imena sudaca koji će dijeliti pravdu na utakmici. Riječ je o slovenskom sudačkom paru kojeg čine Bojan Lah i David Sok. Ako naši rukometaši izbore finale, tamo će im za zlato suditi crnogorski dvojac, Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović.

NEVJEROJATNO Njemački Bild uoči polufinala objavio najbolju momčad Eura. Nema niti jednog Hrvata...
Njemački Bild uoči polufinala objavio najbolju momčad Eura. Nema niti jednog Hrvata...

Norvežani Lars Jorum i Havard Kleven sudit će drugu polufinalnu utakmicu između Danske i Islanda (20.30 sati), dok će španjolski par (Andreu Marin, Ignacio Garcia) suditi utakmicu za treće mjesto. 

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva

Podsjetimo, oštre riječi izbornika Hrvatske, Dagura Sigurdssona, odjeknule su uoči polufinala s Njemačkom. Sigurdsson je bez dlake na jeziku komentirao sramotnu organizaciju Europske rukometne federacije, koja je Hrvatsku u posljednji trenutak premjestila iz Herninga, grada u kojem će igrati polufinale, u 40 kilometara udaljeni Silkeborg...

JEDNOSTAVNI RECEPTI Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'
Brzo i fino! Navijajte za naše uz delicije koje su gotove 'za čas'

- EHF nije briga za kvalitetu, samo prodavaju sport. Oni su kao "event kompanija" samo dovode izvođače i organiziraju lijepe press konferencije. Nije bitno vozimo li se mi satima, nije bitno... Bili smo u grupi u Malmöu, imali smo dva dana manje odmora od nekih reprezentacija na ovom turniru. Oni koji znaju sport, znaju kako su dva dana odmora u 12 dana turnira jako puno. Odigrali smo dvije ključne utakmice u manje od 24 sata - govorio je Sigurdsson.

OSTALO

