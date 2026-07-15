Infantino na žestokom udaru: Tužili ga Olimpijskom odboru!

Gianni Infantino, prvi čovjek svjetskog nogometa, našao se pod lupom Etičkog povjerenstva Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO). Organizacija za ljudska prava FairSquare podnijela je službenu pritužbu u kojoj se predsjednika Fife tereti za opetovano kršenje pravila o političkoj neutralnosti.

Kap koja je prelila čašu i pokrenula lavinu jest kontroverzna odluka donesena tijekom Svjetskog prvenstva, za koju se sumnja da je izravna posljedica političkog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa. Saga je započela u osmini finala Svjetskog prvenstva, kada je američki napadač Folarin Balogun dobio izravni crveni karton u 64. minuti utakmice protiv Bosne i Hercegovine zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem.

Prema Fifinim pravilima, takva odluka automatski povlači suspenziju za iduću utakmicu, ključni dvoboj protiv Belgije. Međutim, dogodio se presedan u modernoj povijesti svjetskih prvenstava. Nakon što je Donald Trump javno lobirao za ukidanje suspenzije te potvrdio da je osobno telefonirao Infantinu, Fifino disciplinsko povjerenstvo je ukinulo kaznu.

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U šturom priopćenju objavljenom samo dan prije utakmice s Belgijom, Fifa se pozvala na članak 27. svog Disciplinskog pravilnika, navodeći da se "provedba automatske suspenzije... suspendira na probni rok od jedne godine", bez ikakvog dodatnog pojašnjenja.

Medijski izvještaji, poput onih iz londonskog The Timesa, kasnije su otkrili da je ključnu odluku donio sam predsjednik disciplinskog povjerenstva, Mohammad Al Kamali, što nikada prije nije bio slučaj u zabilježenim disciplinskim postupcima.

​- Sve što sam učinio jest da sam zatražio reviziju jer nisam mislio da je to bio prekršaj. Znate, dobar sam u ovakvim stvarima. Mislio sam da su se dva sjajna sportaša sudarila i zaplela. Mislim da su donijeli briljantnu odluku - izjavio je Trump na dan utakmice protiv Belgije, preuzimajući zasluge za ishod.

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Budući da je Gianni Infantino postao članom Međunarodnog olimpijskog odbora 2020. godine, obvezan je pridržavati se strogih pravila o političkoj neutralnosti koja su temelj Olimpijske povelje i Etičkog kodeksa MOO-a. Upravo na tu kartu igra FairSquare, čija pritužba podnesena MOO-u navodi pet jasnih kršenja pravila o političkoj neutralnosti, uz "prima facie" dokaze za dva dodatna, još ozbiljnija prekršaja.

"Dokazi sugeriraju da je gospodin Infantino počinio pet jasnih kršenja pravila MOO-a o političkoj neutralnosti kroz izjave ili druge jasne izraze potpore američkom predsjedniku", stoji u priopćenju FairSquarea.

Jedan od tih ozbiljnih prekršaja odnosi se na "moguće popuštanje političkom pritisku predsjednika Trumpa kako bi se zaobišla Fifina disciplinska pravila na terenu". Drugi se tiče Infantinove promocije Fifine navijačke stranice za Svjetsko prvenstvo, za koju se sumnja da je "bila dio kampanje prikupljanja podataka koju su vodili subjekti povezani s predsjednikom Trumpom".

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Slučaj Balogun nije izolirani incident, već vrhunac dugogodišnjeg bliskog odnosa Infantina i Trumpa koji je započeo još 2018. godine, kada su SAD, Kanada i Meksiko dobili domaćinstvo Svjetskog prvenstva. Predsjednik Fife postao je redoviti posjetitelj Bijele kuće, prisustvovao je drugoj Trumpovoj inauguraciji u siječnju 2025. godine te je u studenom iste godine izjavio kako bi "svi trebali podržati" predsjednikov rad jer je "prilično dobar".

Kulminacija te bliskosti dogodila se u prosincu 2025. na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo u Washingtonu, kada je Infantino osobno uručio Trumpu inauguralnu Fifinu nagradu za mir, potez koji su mnogi visoki nogometni dužnosnici privatno opisali kao isključivo Infantinovu izvršnu odluku.

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Pritisak na Fifu zbog ovog slučaja raste već mjesecima. FairSquare je istu pritužbu podnio i Fifinom etičkom povjerenstvu još u prosincu, a taj je potez podržao Norveški nogometni savez, kao i pedeset članova Europskog parlamenta. Iz Züricha do danas nije stigao odgovor.

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