Insajderi Romano i Plettenberg se posvađali: Tvoje 'here we go' objave su lažne, pa ih brišeš

Dvojica najpoznatijih svjetskih novinara specijaliziranih za transfere, Talijan Fabrizio Romano i Nijemac Florian Plettenberg, ušli su u dosad neviđen javni sukob na društvenim mrežama. Njihovo dugogodišnje profesionalno rivalstvo u utrci za ekskluzivnim informacijama preraslo je u otvoreni rat s teškim međusobnim optužbama za širenje lažnih vijesti i neprofesionalno ponašanje, a sve je kulminiralo prijetnjama objavom privatnih poruka.

"Here we go" kao okidač za sukob

Sve je započelo oko transfera igrača RB Leipziga, Yana Diomandea. Romano, poznat po svojoj uzrečici "Here we go!" kojom potvrđuje gotove poslove, objavio je da je Diomandeov prelazak u Real Madrid zaključen za više od 100 milijuna eura.

- GOTOVO: Yan Diomande u Real Madrid, Here We Go! Dogovor je večeras postignut s RB Leipzigom za odštetu preko 100 milijuna eura za krilnog igrača iz Obale Bjelokosti, napisao je Romano.

Međutim, samo nekoliko minuta kasnije oglasio se Plettenberg, novinar njemačkog Sky Sporta, koji je demantirao tu informaciju. Tvrdio je da pregovori između klubova i dalje traju te da konačni dogovor nije postignut.

- Da postoji potpuni dogovor, bilo bi moguće objaviti točan iznos transfera, zar ne? Činjenica je da ga još uvijek nema. To potvrđuju i RB Leipzig, i Real Madrid, i strana igrača, odgovorio je Plettenberg.

Romano je na to reagirao burno, optuživši njemačkog kolegu za širenje lažnih vijesti o navodnoj ponudi Manchester Cityja za istog igrača.

- Ne brini, Diomande ide u Real Madrid kao što je Klopp otišao u Njemačku. Pitajte o lažnim vijestima od jučer o ponudi Man Cityja od 100 milijuna eura, kad su oni izvan igre već danima... Provjerite prvo svoje vijesti, a onda pričajte o meni, poručio je Talijan.

Udarci ispod pojasa i optužbe za neprofesionalizam

Plettenbergov odgovor bio je žestok i detaljan, ciljajući izravno u srž Romanovog novinarskog stila. Optužio ga je da je prešao granicu te da njegove metode omalovažavaju svakog novinara "koji se zaista bavi izvještavanjem".

- Nikad nisam htio ovo spominjati, ali tvoj izvještaj o Kloppu bio je jednostavno smiješan i bez poštovanja prema svakom novinaru koji radi svoj posao kako treba. Tvoj 'here we go' temeljio se na vjerojatnosti, a ne na stvarnim dogovorima, napisao je Plettenberg u dugačkoj objavi.

Njemački novinar nije stao na tome. Optužio je Romana da često objavljuje rezultate utakmica nekoliko minuta prije kraja samo kako bi bio brži od konkurencije i aplikacija za praćenje rezultata, a zatim briše objave ako se rezultat u međuvremenu promijeni.

- Sve dok nastavljaš brisati lažne 'here we go' objave i objavljivati rezultate minuta prije posljednjeg zvižduka samo zbog algoritama i potrebe da budeš prvi, vjerojatno bi trebao malo spustiti ton. Isto vrijedi i kad ne navodiš originalni izvor u velikom dijelu svojih objava na Instagramu, dodao je Plettenberg, ciljajući na navodno preuzimanje tuđih informacija bez priznavanja zasluga. Cijela svađa brzo je postala viralna.

Prijetnje privatnim porukama i kraj uzajamnog poštovanja

Nakon optužbi za neprofesionalizam, sukob je prešao na osobnu razinu. Romano je uzvratio udarac zaprijetivši da će objaviti privatne poruke koje mu je Plettenberg slao u prošlosti.

- Možda bih trebao podijeliti poruke od prije nekoliko godina gdje si me pitao 'kako mogu povećati broj pratitelja' ili 'tvoj posao je moja motivacija'... A sada ti ovdje učiš druge kako se radi ovaj posao. Ali neću ići izvan konteksta, kao što si ti učinio, napisao je Romano.

Ovom prijetnjom Romano je implicirao da je Plettenberg nekoć bio njegov učenik koji mu se divio, a sada ga bezrazložno napada. Poručio mu je i da je upravo on "započeo ovaj cirkus" svojom prvotnom objavom.

Plettenberg je osudio prijetnju objavom privatnih razgovora, nazvavši je "tužnim razvojem događaja".

- Dobro je znati da si spreman dijeliti privatne poruke i interne razgovore. Žalostan razvoj. Za razliku od tebe, ja ću naše razgovore zadržati privatnima. Bio si uzor mnogima. I meni također. Nažalost, za mene više nisi, odgovorio je Plettenberg.

Dodao je i svoju percepciju Romanovog najvećeg problema: "Tvoj najveći problem, do današnjeg dana, jest taj da je sve što ti ne znaš ili nemaš automatski pogrešno ili se nikada nije dogodilo. Srećom, ne znaš sve."

*uz korištenje AI-ja