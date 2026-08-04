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KRENUO JE 'TRASH TALK'

Itauma zaprijetio Hrgoviću: On je još samo jedno tijelo koje ću dodati svojem popisu...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Itauma zaprijetio Hrgoviću: On je još samo jedno tijelo koje ću dodati svojem popisu...
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
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Vjerujem da ću nokautirati Hrgovića, ali nokaut nije nešto što nužno tražim u meču. Hrgović je u najboljim godinama. Potpuno je drugačiji borac i sigurno puno vještiji od Dilliana Whytea, rekao je Britanac

Admiral

Moses Itauma (21 godina, 14-0) privodi kraju pripreme za najveći izazov dosadašnje profesionalne karijere. Britanski teškaš 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni borit će se protiv Filipa Hrgovića (34, 20-1), a pobjeda nad najboljim hrvatskim boksačem mogla bi mu otvoriti put prema borbi za svjetski naslov. Itauma će protiv Hrgovića tražiti 15. pobjedu u 15. profesionalnom nastupu. DAZN i Queensberry Promotions objavili su video s dijelovima njegova trening kampa, a mladi teškaš priznao je da ga ova borba motivira više nego ijedna dosad.

- Pripreme idu dobro, kako i trebaju. Inače me na početku trening kampa drži veliko uzbuđenje, ali ono s vremenom splasne. Ovo je prvi kamp u kojem sam uzbuđen cijelo vrijeme - rekao je Itauma.

U posljednjem tjednu prije borbe ne želi dodatno komplicirati stvari. Smatra da je najteži dio posla tada već iza njega.

- Ne volim previše komplicirati stvari, posebno u tjednu borbe. Teži dio posla tada je već odrađen i preostaje samo ući u ring i uživati. Veselim se tom tjednu jer je trening kamp gotov. Sama borba je lakši dio svega.

EWC25 Fight Week - Dillian Whyte v Moses Itauma
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Itauma je dosad najveću pobjedu ostvario protiv Dilliana Whytea, kojeg je nokautirao već u prvoj rundi. Hrgovića, međutim, smatra ozbiljnijim i kompletnijim protivnikom od bivšeg izazivača za svjetski naslov.

- Vjerujem da ću nokautirati Hrgovića, ali nokaut nije nešto što nužno tražim u meču. Hrgović je u najboljim godinama. Potpuno je drugačiji borac i sigurno puno vještiji od Whytea. Opasniji je i defenzivno bolji od njega. Generalno je bolji borac - rekao je Itauma.

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Hrgović i Itauma već su se prvi put našli licem u lice nakon konferencije za medije na kojoj su najavili borbu. Britanac tvrdi da ga hrvatski teškaš nije uspio zastrašiti.

- Hrgović nije netko koga se bojim ili tko me zabrinjava. Kad sam stajao nasuprot njemu... ne znam, nema ništa profinjeno u vezi njega. On je samo još jedno tijelo koje ću dodati na popis - izjavio je.

Ipak, iza samouvjerenih najava krije se i veliko poštovanje prema Hrgovićevim boksačkim kvalitetama.

- Mislim da je Hrgović tehnički najpotkovaniji boksač od svih s kojima sam se dosad borio. Osjećam se motiviranije nego inače - zaključio je Itauma.

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