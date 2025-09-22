Obavijesti

POPIS ZA UKRAJINU

Ivica Olić objavio popis mladih 'vatrenih': Durdov i još jedan hajdukovac dobili tek pretpoziv

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ivica Olić objavio popis za U-21 protiv Ukrajine! Novo ime Ivan Katić, Vušković u seniorskoj momčadi, a Durdov i Brajković dobili pretpoziv

Izbornik Ivica Olić objavio je popis hrvatskih reprezentativaca u uzrastu do 21 godinu. HNS je na društvenim mrežama objavio popis od 21 igrača koji će predstavljati Hrvatsku u nadolazećoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Ukrajine, koja je na rasporedu 14. listopada.

U odnosu rujanski popis nije bilo promjena među golmanskom postavom. Tu su Anthony Jacob Pavlešić, Josip Cundeković i Toni Silić. Jasno, talentirani Luka Vušković (18) našao se na popisu A reprezentacije Zlatka Dalića, a od obrambenih igrača Olić će raspolagati s Dominikom Prpićem, Šimunom Hrgovićem, Branimirom Mlačićem, Teom Barišićem i Morenom Živkovićem.

Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije
Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zanimljivo, Olić je Hajdukovom dvojcu, Bruni Durdovu i Roku Brajkoviću, uručio pretpoziv, iako su obojica bili na rujanskom popisu. Novo je ime Ivana Katića (19), Bveznjaka Lokomotive koji igra obrambenog veznog, a ponikao je u Hajdukovoj akademiji.

Pretpoziv je dobio i Mate Antunović, dok je s popisa otpao igrač Osijeka Filip Živković. Poziv je dobio i Ante Kavelj, koji je u nedjelju zabio u pobjedi Gorice 2-1 nad Slavenom. 

Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije
Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Olić je pretpozive poslao još Branku Paviću (Dinamo), Ivanu Cvetku (Rudeš) i Zvonimiru Kataliniću (Slaven Belupo).

