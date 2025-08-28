Obavijesti

Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka'

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: REUTERS/Privatna arhiva

Englezi bi se iznenadili da znaju za vjerne fanove u malom hrvatskom gradu. Već dugo dogovaramo put u Grimsby, a obećali smo si da ćemo ti ostvariti iduće godine, kaže nam čelni čovjek fan cluba Dalibor (41)

Fiiiish! Poklič je to koji se orio Blundell Parkom, gdje je u lučkom gradu Grimsbyju glasnih 9000 navijača dočekalo povijesni uspjeh i pobjedu četvrtoligaša Grimsby Towna u 1/32 finala Liga kupa protiv premierligaša Manchester Uniteda. Nakon 2-2 u 90 minuta uslijedilo je raspucavanje jedanaesteraca, a o pobjedniku je odlučila tek 13. serija, kad je Bryan Mbeumo pogodio prečku i bacio u očaj navijače "crvenih vragova", ali u euforiju navijače Grimsbyja. Utrčali su na teren, slavili s miljenicima, a slavilo se i "dozivalo ribe" i na sjeveru Hrvatske! Da, dobro ste pročitali, Fan Club Grimsby Town FC-a postoji u Varaždinu.

- Sve je počelo sasvim slučajno, igrajući Football Manager 2004. Uvijek je izazov preuzeti neku ekipu iz nižih rangova i pokušati je učiniti konkurentnom na višoj razini. Izbor je pao na Grimsby Town FC. Tako je postupno onda nastala i pub kviz ekipa te smo se svi zarazili praćenjem ove niželigaške ekipe iz tjedna u tjedan. Kako smo ih sve više pratili, očarao nas je i taj duh navijača karakterističan za niželigaški, amaterski nogomet. Navijači Grimsbyja su jedni od najduhovitijih i često se šale i na svoj račun - rekao nam je na početku predvodnik ovog malenog društva entuzijasta, inače futsal trener Dalibor Leskovar (41).

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Iako je bio radni dan, pronašli su vremena da pogledaju simpatični klub uz nadu u povijesni rezultat. Nakon sedam godina natjecanja pub kviz ekipa Grimsbyja osvojila je naslov na "Sportskoj petici", najjačem sportskom kvizu na sjeveru, a uspjehe je nastavila i nogometna momčad.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Prije utakmice zezali smo se da gazimo United jer nisu u formi, a mi (Grimsby) krenuli smo u prvenstvo ove sezone iznad svih očekivanja. Naravno, realnost je malo drukčija, ali kad je počela utakmica, prvo gol za 1-0, pa 2-0, zavladala je golema euforija. Na kraju je očekivano United stisnuo i u završnici izjednačio, ali na jedanaestercima je sreća pomazila Grimsby. Mislav i Rade su skakali od sreće, Janko je eksnuo pivicu s Toletom i Kokijem, bili smo euforični. Sad je i cijeli svijet saznao za 'naš Grimsby' i više nismo neka opskurna skupina luđaka. Sad smo isto to, samo bez ovog pridjeva opskurni, haha, jer je Grimsby barem na jedan dan na nogometnoj mapi europskog nogometa - rekao nam je Leskovar.

Osmorica veličanstvenih imali su nezaboravnu večer iako nisu svi bili na okupu. Naime, autor ovih redaka susret je pratio uz kinderbet i dopisivanje u grupi, ali postoji nada kako će cijeli fan club uskoro gledati susret s tribina.

Foto: Reuters

- Već dugo nas osmorica dogovaramo izlet i putovanje u Grimsby na neku utakmicu. Malo je teže uskladiti sve poslovne i obiteljske obaveze, ali u obećali smo sebi da ćemo to u 2026. ostvariti. Imamo i klupsku kasu, kod blagajnika Vlade, u kojoj sakupljamo na svakom kvizu ili gledanju utakmice za tu svrhu, samo se nadam da ga neće ponijeti pa da uloži svu ušteđevinu kluba na 'dvojku' na Grimsby u gostima protiv nekog Stockporta, haha. Mislim da bi se čelništvo kluba iznenadilo kad bi doznalo da negdje u maloj Hrvatskoj, u Varaždinu, imaju fan club - zaključio je popularni Dadač. 

Ako ovaj članak nekako i dospije do čelnika danas najspominjanijeg engleskog četvrtoligaša, ovdje mogu pronaći i popis svih simpatizera u Hrvatskoj. To su: Dalibor Leskovar, Rade Miletić, Vladimir Benković, Aleksandar Kokot, Mislav Milovec, Janko Hajduk, Ivan Tomašković i Fabijan Hrnčić.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

