Jake Paul: Dajte meni Hrgovića!

Filip Hrgović (34) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. "El animal" u subotu je usred O2 Arene u Londonu zaustavio dosad neporaženog Mosesa Itaumu (21), mladog engleskog boksača kojeg su engleski mediji ranije proglasili "novim Tysonom" i budućim nasljednikom teške kategorije. Hrgović je došao do pobjede u devetoj rundi, kad je Itaumin kut bacio ručnik i priznao poraz.

Englez je jedva stajao na nogama, vidno je bio uzdrman i umoran od borbe, a Hrgović je dijelovao nezaustavljivo i izašao iz ringa kao pobjednik. Otočki mediji u šoku su nakon borbe, a javio se, iz samo njemu poznatog razloga, i američki influencer i amaterski boksač, Jake Paul.

On je na X-u kratko napisao: "Dajte mi Hrgovića!". Kao da je zaboravio što je od njegove čeljusti napravio Anthony Joshua u prosincu.