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ISKORISTIO PRILIKU

Jake Paul: Dajte meni Hrgovića!

Piše Luka Tunjić,
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Jake Paul: Dajte meni Hrgovića!
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
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Hrgović šokirao London i u devetoj rundi slomio 'novog Tyson' Itaumu i uzeo IBF-ovu krunu, a Jake Paul odmah poslao izazov

Admiral

Filip Hrgović (34) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. "El animal" u subotu je usred O2 Arene u Londonu zaustavio dosad neporaženog Mosesa Itaumu (21), mladog engleskog boksača kojeg su engleski mediji ranije proglasili "novim Tysonom" i budućim nasljednikom teške kategorije. Hrgović je došao do pobjede u devetoj rundi, kad je Itaumin kut bacio ručnik i priznao poraz.

Englez je jedva stajao na nogama, vidno je bio uzdrman i umoran od borbe, a Hrgović je dijelovao nezaustavljivo i izašao iz ringa kao pobjednik. Otočki mediji u šoku su nakon borbe, a javio se, iz samo njemu poznatog razloga, i američki influencer i amaterski boksač, Jake Paul. 

On je na X-u kratko napisao: "Dajte mi Hrgovića!". Kao da je zaboravio što je od njegove čeljusti napravio Anthony Joshua u prosincu.

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