Joyce ismijao Hrgu kad je Filip svirao Thompsona: 'Znao sam tad, to je moj idući protivnik'

Manje od tjedan dana dijeli nas do povratka najboljeg hrvatskog teškaša Filipa "El Animala" Hrgovića (32, 17-1), koji se deset mjeseci nakon prvog poraza u karijeri od Daniela Duboisa (27, 22-2) vraća u ring. Uzeo je potrebnu pauzu Hrgović, vratio se treninzima, a onda objeručke prihvatio priliku koja se ukazala za ulazak u meč nakon što se ozlijedio Dillian Whyte (36, 31-3).

Meč je na rasporedu u subotu, 5. ožujka, u Manchesteru, a pobjedom se može vratiti u vrh svjetskoga boksa i dokazati kako je protiv Duboisa bila samo loša večer. Prema kladionicama, hrvatski borac je veliki favorit u ovome meču. Na njegovu je pobjedu koeficijent 1,23, dok je na pobjedu engleskog boksača trenutačno koeficijent 3,80. Filip nije prvotno bio planiran za meč protiv Joycea, ali očito ima odličnu priliku za zvučni povratak.

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Nije ga bilo na društvenim mrežama, povukao se i iz medijskih istupa na neko vrijeme, a njegov protivnik se odlučio aktivirati na društvenim mrežama. U jednoj je emisiji "izvukao" Filipov video na kojem Hrgović na gitari svira uvod u uspješnicu Marka Perkovića Thompsona "Geni kameni", koja ga već godinama prati na ulasku u ring.

- Kad sam to vidio... Tad sam znao, to treba biti moj idući protivnik. - poručio je Joyce i uz to objavio snimku dijela prve borbe u amaterskoj karijeri, kad je Englez slavio odlukom sudaca:

- Ponovit ćemo rezultat idući tjedan.

“Lajavi” Englez gura priču, pokušava izbaciti Hrgovića iz fokusa, ali Filip sad mora sebi i svima dokazati da je njegova boksačka kvaliteta ispred svega i da spada među “velike dečke”. Već je imao dogovoreni meč protiv Anthonyja Joshue (35, 28-4), ali nije ispunio uvjet pobjede protiv Duboisa. Sad ima priliku za povratak na te staze, staze koje su popločene za najveće mečeve...