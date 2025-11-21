Obavijesti

PROBLEMI NA TRENIGNU

Jurilice Formule 1 morale stati zbog labavog šahta u Vegasu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Drama u Las Vegasu! Lando Norris najbrži na treningu, ali kaos zbog labavog šahta. Crvene zastave lete, sigurnost na kocki, ali Norris ne posustaje

McLarenov vodeći vozač u Formuli 1 Lando Norris najbrže je odradio drugi trening uoči Velike nagrade Las Vegasa nakon što je trening dvaput prekinut zbog sumnje na labavi poklopac odvodnog šahta. Sve aktivnosti na stazi su prekinute kao mjera opreza 20 minuta prije kraja nakon što je redar prijavio problem sa šahtom neposredno prije zavoja 17 na osvijetljenoj uličnoj stazi.

Crvene zastave su zatim ponovno mahane nešto više od dvije minute prije kraja sesije, ubrzo nakon što su se vozači vratili na stazu nakon 15-minutnog kašnjenja.

Formula One: Formula One Heineken Las Vegas Grand Prix-Practice
Foto: Lucas Peltier/REUTERS

Upravno tijelo FIA izjavilo je da je osoblje na licu mjesta izvijestilo da se isti poklopac šahta još uvijek pomiče dok su automobili prelazili preko njega te da je situacija provjerena kao mjera opreza.

DRAMA U FORMULI 1 Predsjednik Ferrarija opleo po vozačima, Hamilton odgovorio: Pa to se ne može brzo popraviti
Predsjednik Ferrarija opleo po vozačima, Hamilton odgovorio: Pa to se ne može brzo popraviti
ZBOG STRAHA Usred napete borbe za titulu F1 uvodi posebno pravilo u Katru
Usred napete borbe za titulu F1 uvodi posebno pravilo u Katru

Labavi poklopci odvoda bili su problem na treningu za prvu Veliku nagradu Las Vegasa 2023. godine, a jedan je uništio Ferrari Carlosa Sainza kada je prešao preko njega.

Formula One: Formula One Heineken Las Vegas Grand Prix-Practice
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Norris, koji ima 24 boda prednosti nad svojim timskim kolegom Oscarom Piastrijem tri utrke prije kraja, ostvario je najbolje vrijeme od jedne minute i 33,602 sekunde na mekim gumama. Kimi Antonelli iz Mercedesa bio je drugi, 0.029 sporiji od Norrisa, a Charles Leclerc je bio treći.

