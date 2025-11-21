Predsjednik Ferrarija opleo po vozačima, Hamilton odgovorio: Pa to se ne može brzo popraviti

Nakon katastrofalne Velike nagrade Brazila, gdje su oba bolida ostala bez bodova, u redovima Scuderije Ferrari podigla se oluja. No, nije ju uzrokovao loš rezultat, već oštre riječi predsjednika Johna Elkanna, koji je javno prozvao svoje zvjezdane vozače, Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, poručivši im da se "trebaju više fokusirati na vožnju, a manje pričati". Uoči utrke u Las Vegasu, dvojac za upravljačem crvenih bolida odgovorio je smireno i diplomatski, pokušavajući ugasiti požar koji je prijetio narušavanjem timskog jedinstva.

Izjava koja je uzburkala duhove

Elkannove izjave, dane na jednom medijskom događaju u Italiji, bile su neuobičajeno izravne. Dok je hvalio rad inženjera i mehaničara u Maranellu, za ostatak tima, prvenstveno vozače, rekao je da "nisu na razini". Komentari su uslijedili nakon vikenda u kojem je Ferrari pao s drugog na četvrto mjesto u poretku konstruktora, dok je istovremeno njihov tim u Svjetskom prvenstvu u izdržljivosti (WEC) slavio osvajanje naslova.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Ovakav javni istup bio je šokantan, pogotovo jer je Elkann osobno uložio golem napor kako bi u tim doveo sedmerostrukog svjetskog prvaka Hamiltona. Kritika je djelovala kao nepotreban autogol u trenutku kada je timu najviše trebala poruka jedinstva, a mnogi navijači i analitičari protumačili su je kao izravan napad na Hamiltona, koji u svojoj prvoj sezoni s Ferrarijem još uvijek čeka na pobjedničko postolje.

Hamiltonov diplomatski odgovor

Suočen s novinarskim pitanjima u Las Vegasu, Lewis Hamilton je pokazao svoje ogromno iskustvo u nošenju s pritiskom. Umanjio je značaj cijelog slučaja, naglasivši svoj odličan odnos s predsjednikom.

- John i ja razgovaramo gotovo svaki tjedan, imamo sjajan odnos. Nemam neku posebnu reakciju na to, ne obazirem se previše na takve stvari - izjavio je Britanac.

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Ipak, priznao je da svi u timu moraju preuzeti odgovornost.

- Svi moramo odigrati svoju ulogu. Znam kolika je strast u ovoj ekipi i nevjerojatno sam zahvalan na izvanrednom trudu koji svi u tvornici ulažu iz tjedna u tjedan. Potpuno sam predan pomoći ovom timu da se obnovi i raste - rekao je Hamilton.

Na pitanje može li se uopće više fokusirati nego što to već čini, dao je slikovit odgovor.

- Ne baš. Budim se misleći na F1, idem spavati misleći na F1, i mislim na F1 dok spavam. Ako išta, moram se više fokusirati na to kako se isključiti.

Foto: Alessio De Marco/IPA Sport / ipa

Priznao je da je 2025. bila teška i izazovna godina, "noćna mora" po pitanju rezultata, ali je naglasio da je njegova vjera u projekt nepoljuljana.

- Pridružio sam se ovom timu znajući da je potrebno vrijeme da se ovako ogroman brod usmjeri u drugom pravcu. To se ne može popraviti jednim potezom.

Leclerc obranio šefa

Leclerc, koji je u Ferrariju od svoje mladosti, također je stao u obranu Elkanna, ističući njihov dugogodišnji i iskren odnos. Potvrdio je da ga je predsjednik nazvao nakon utrke, kao što to čini uvijek, i objasnio mu svoje namjere.

- John je vrlo ambiciozna osoba i želi gurnuti sve do maksimuma kako bi ostvarili najbolje rezultate. Njegove riječi su trebale biti konstruktivne. On voli Ferrari. Ja volim Ferrari. Svi mi volimo Ferrari i pokušavamo dati sve od sebe u svakoj situaciji - objasnio je Monegažanin.

Leclerc je naglasio da cijeni Elkannovu iskrenost, koja je rijetkost u svijetu Formule 1.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

- John je uvijek bio izuzetno iskren prema meni. Kad misli da sam ja ili bilo tko drugi u timu napravio nešto pogrešno, on će to reći. Kad me nazvao, objasnio mi je namjere svojih riječi. Poruka je bila pozitivna. Način na koji je izražena ne mogu komentirati, ali namjera je bila pozitivna, i to je ono što mi je važno.

Dok su Elkannove riječi izazvale medijsku buru i zabrinutost među navijačima, Hamilton i Leclerc su svojim zrelim i usklađenim odgovorima uspješno smirili situaciju. Pred dvojcem je Velika nagrada Las Vegasa, koja će se održati u nedjelju u pet ujutro po hrvatskom vremenu.