Juttini fanovi ludi kad pokaže grudnjak. Evo zašto to radi...

Brzoklizačica Jutta Leerdam je još jednom privukla pozornost javnosti. Nevjerojatna Nizozemka osvojila je drugu medalju na Zimskim olimpijskim igrama, nakon zlata u utrci na 1000 metara, bila je srebrna u utrci na 500 metara. Jednaku pažnju kao i njezini rezultati privlači i njezino ponašanje izvan staze te potez koji je postao njezin zaštitni znak – otkopčavanje kombinezona odmah nakon prolaska kroz cilj.

Foto: Yves Herman

Taj potez svaki put izazove oduševljenje njezinih fanova, ali Jutta je imala jako dobar razlog za takav potez. Naime, tehnički sponzor nizozemske klizačke reprezentacije je Fila čiji se logo nalazi na kombinezonu. Leerdam ima privatni ugovor s Nikeom pa tako nakon svake utrke otkopča kombinezon da se vidi sportski grudnjak s logom.

Prema olimpijskim pravilima, jedini dopušteni način oglašavanja je onaj proizvođača sportske opreme. Popularna Nizozemka od sponzorstva zaradi i lijepu svotu novaca, procjenjuje se da od ugovora s Nikeom godišnje zaradi oko 850.000 eura uz dodatnu zaradu po objavi na društvenim mrežama.