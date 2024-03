Kako je Sigurdsson s Nijemcima šokirao Europu: 'Izmislio' zlato, a danas će nešto protiv njih

Izbornik nam je na poluvremenu rekao da se opustimo, da uživamo i da će doći naših pet-deset minuta.

Uz letećeg Ivana Martinovića, koji je zabio devet komada kao da je na treningu, uz pravi show Mateja Mandića i nekoliko bravura Dominika Kuzmanovića, hrvatskih deset minuta došlo je odmah nakon povratka iz svlačionice. I Austrijanci, koji su utakmicu otvorili s 5-1, više nisu imali šanse u Hannoveru.

Hrvatska je s velikih šest razlike stigla do Créteila, do predgrađa Pariza. To je kapital koji, uz još jednu pobjedu, bila ona danas protiv Njemačke ili u nedjelju protiv Alžira, 95 posto garantira plasman na Olimpijske igre.

Foto: Swen Pförtner/PIXSELL

- Mislim da je debi mogao biti itekako bolji - rekao je Dagur Sigurdsson položivši, pod najvećim pritiskom, prvi izbornički test.

Jedino važno i njemu i svima bilo je dobiti, kako god. Kritično je ispalo prvih 10 minuta koje su bile nalik onim harakirijima protiv Islanda i Mađarske na Euru. Onda je još u 15. minuti zbog crvenog kartona iz obrane, koju smo pripremili u ovih nekoliko treninga ispao i Gojun, Duvnjak se nije ni skidao, a opet smo dobili bez stresa. Mandić i Kuzmanović imali su dvostruko više obrana i bitno nam olakšali stvari. Detalj, iako je Mandić bio maestralan, Sigurdsson je na gol u tim trenucima stavio Kuzmanovića koji je dokrajčio Austrijance.

Sigurdsson je zbog obrane iznenadio s Mamićem ispred Lučina, pa je Srna bio jedini pravi šuter s lijeve strane jer Mamić, nažalost, više nije napadačka opcija u klubu. Uvodni plan su bili Cindrić i Karačić, ali Srnina igra na glavu bila je puno konkretnija. Postane li to kontinuitet u reprezentaciji, bit će to strašan plus. Šipić, kojeg su prošli izbornik zaboravio na Euru, osjetio je obranu koju igra u klubu. Našu 5-1 nismo ni pokušali jer je bez Mandića i Duvnjaka nismo imali kako ni pripremiti. I to je adut na koji Sigurdsson može računati u budućnosti, kada dobije vrijeme za uvježbati sve što je zamislio. Tek ćemo tada moći konkretnije zaključivati, a trenutačni je da nismo ni na 70 posto mogućnosti koje imamo.

Foto: Swen Pförtner/PIXSELL

Danas imamo mogućnost potvrditi Olimpijske igre, ali Nijemci su kod kuće razina više nego Austrija. Uz Kuzmanovićeve 22 obrane prije dva mjeseca u Kolnu smo pobijedili 30-24, kada nikome nije bilo prevažno. I znači i ne znači za danas kada je veći pritisak na Nijemcima koji bi, izgube li, igrali za Pariz protiv Austrije.

Iz njemačke reprezentacije s kojom je Sigurdsson bio prvak Europe 2016. danas su ostala četvorica (Wolff, Dahmke, Lichtlein i Kohlbacher). Na taj Euro došao je bez kapetana Gensheimera, Wienceka, Groetzkog i Heinevettera, pa su se naknadno ozlijedili Weinhold i Dissinger, a Islanđanin je izmislio Kühna i Häfnera, koji je bio junak finala. Danas će sigurno nešto izmisliti protiv njih...