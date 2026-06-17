Kakva je DR Kongo? Senzacija SP-a zemlja je golemog bogatstva i teškog siromaštva

Demokratska Republika Kongo priredila je pravu senzaciju u prvom kolu Svjetskog prvenstva 2026. godine. Na otvaranju je igrala protiv Portugala, a nakon lošeg početka, u kojem su Portugalci poveli, momčad se konsolidirala i izjednačila preko Wisse što je bio i konačni rezultat (1-1). Time je ispisala jednu od najvećih nogometnih priča u povijesti zemlje.

Već je plasman nogometne reprezentacije Demokratske Republike Kongo na Svjetsko prvenstvo izazvao erupciju slavlja u zemlji navikloj na loše vijesti. Uspjeh Leoparda rijedak je trenutak nacionalnog ponosa i jedinstva. Ipak, iza kulisa nogometne euforije krije se surova stvarnost: DR Kongo na najveću svjetsku smotru stiže kao uvjerljivo najsiromašnija od svih 48 zemalja sudionica, a svakodnevica njezinih stanovnika dramatično se razlikuje od glamura globalnog sporta. Dok se njihovi nogometaši bore na terenu, milijuni njihovih sunarodnjaka vode bitku za golo preživljavanje.

Gospodarska realnost iza nogometne bajke

Analiza ekonomskih pokazatelja svih sudionika Svjetskog prvenstva stavlja DR Kongo na samo dno. Prema projekcijama za 2026. godinu, zemlja se nalazi na 12. mjestu najsiromašnijih na svijetu s bruto domaćim proizvodom po stanovniku od svega 819 američkih dolara. Usporedbe radi, najbogatiji sudionik turnira, Katar, ima BDP po stanovniku koji je stotinjak puta veći.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Ova afrička država nije samo najsiromašnija u ekonomskom smislu. Prema analizi koju je proveo Politico, DR Kongo zauzima posljednje mjesto među sudionicima Mundijala i u kategorijama političke stabilnosti i očekivanog životnog vijeka. Utakmice koje će "leopardi" igrati protiv, primjerice, Uzbekistana, bit će tako ne samo sportski dvoboji, već i susreti dviju nacija s dna ljestvice globalnog bogatstva. To je oštar podsjetnik da je za neke zemlje i sam dolazak na ovakav turnir pobjeda koja nadilazi sport.

Svakodnevna borba za preživljavanje

Prosječna plaća u DR Kongu najbolje oslikava dubinu siromaštva. Ona iznosi oko 145.000 kongoanskih franaka, što je ekvivalent od otprilike 55 američkih dolara mjesečno. Medijalna plaća još je niža i iznosi oko 45 dolara, što znači da polovica zaposlenih zarađuje manje od tog iznosa. Minimalna dnevna plaća zakonski je određena na oko 2,70 dolara, no mnogi poslodavci u ogromnom neformalnom sektoru ne poštuju ni taj minimum.

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Stručnjaci procjenjuju da bi za dostojanstven život u ruralnim dijelovima zemlje prihod trebao iznositi najmanje 203 dolara mjesečno, što je gotovo četiri puta više od prosječne plaće. Jaz između urbanih i ruralnih područja je golem; radnici u glavnom gradu Kinshasi mogu zaraditi i do četiri puta više od onih u zabačenim provincijama, no i ti su iznosi za svjetske pojmove i dalje zanemarivi.

Prokletstvo prirodnog bogatstva

Najveći paradoks DR Konga leži u činjenici da je riječ o jednoj od resursima najbogatijih zemalja na planetu. Zemlja drži oko 70 posto svjetskih rezervi kobalta, ključnog metala za baterije električnih automobila i pametnih telefona. Uz to posjeduje ogromne zalihe bakra, dijamanata, zlata i drugog najvećeg pojasa prašume na svijetu. Međutim, desetljeća sukoba, političke nestabilnosti i sistemske korupcije spriječila su da to bogatstvo stigne do običnih ljudi.

Umjesto blagostanja, minerali su postali gorivo za ratove. Oružane skupine, poput pobunjenika M23 na istoku zemlje, bore se za kontrolu nad rudnicima, što je dovelo do jedne od najgorih i najdugotrajnijih humanitarnih kriza na svijetu. Prema podacima Svjetske banke, čak 69 posto stanovništva živi ispod nacionalne linije siromaštva. Zemlja ima i jednu od najviših stopa zaostalosti u rastu djece u Africi (42 posto), a pothranjenost je uzrok gotovo polovice svih smrtnih slučajeva djece mlađe od pet godina. U takvim okolnostima, nogometni uspjeh "leoparda" više je od igre - on je kratki bijeg od stvarnosti i tračak nade da su i za njih čuda moguća.

Zemlja pogođena epidemijom ebole

Uz sva bogatstva Demokratska Republika Kongo suočava se s novom i sve težom epidemijom ebole. Zaraza koju uzrokuje virus Bundibugyo izbila je na sjeveroistoku zemlje, a potom se proširila pokrajinama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu. Zdravstvene vlasti uz pomoć međunarodnih organizacija pokušavaju zaustaviti širenje bolesti ubrzanim testiranjem, izolacijom oboljelih i praćenjem njihovih kontakata.

Kongoanske vlasti proglasile su epidemiju 15. svibnja, nakon što su laboratorijske analize potvrdile da je riječ o eboli. Epidemiolozi vjeruju da se virus u pojedinim područjima širio nekoliko tjedana prije nego što su otkrili prve slučajeve. Upravo je zakašnjelo prepoznavanje zaraze omogućilo bolesti da zahvati brojne udaljene zajednice.

Foto: Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS

Najveći problem predstavlja snažan prijenos virusa među stanovništvom. Ljudi se često kreću između gradova, rudarskih naselja i susjednih država, dok loše prometnice i nesigurnost otežavaju dolazak liječnika i prijevoz bolesnika. U nekim područjima zdravstvene službe teško dolaze do sela u kojima se pojavljuju novi slučajevi.

Vlasti su zato otvorile decentralizirane laboratorije u pogođenim područjima. Novi prijenosni uređaji mogu potvrditi zarazu za manje od sat vremena, dok su se uzorci prije morali slati u glavni grad Kinshasu. Laboratoriji u Buniji i Mongbwaluu povećali su dnevni kapacitet testiranja s 30 na 80 uzoraka, što liječnicima omogućuje da brže izdvoje zaražene osobe i započnu liječenje.

Zdravstveni timovi prate ljude koji su bili u kontaktu s oboljelima, obilaze kućanstva i traže osobe sa simptomima. Istodobno organiziraju sigurne pokope preminulih jer se virus može prenijeti i dodirom s tijelom umrle osobe. U bolnicama jačaju higijenske mjere, postavljaju izolacijske jedinice i osiguravaju zaštitnu opremu za liječnike i medicinske sestre.

Svjetska zdravstvena organizacija u zemlju je poslala stručnjake, medicinske komplete, zaštitna odijela, šatore te opremu za opskrbu vodom i održavanje higijene. Europska unija i UNICEF dopremili su više od 100 tona lijekova, zaštitne opreme i ostalih potrepština namijenjenih stanovnicima pogođenih područja i zdravstvenim radnicima na prvoj crti.

Poseban izazov predstavlja činjenica da za ebolu koju uzrokuje virus Bundibugyo trenutačno ne postoji odobreno cjepivo ni specifičan lijek. Liječnici pacijentima pružaju potpornu terapiju, nadoknađuju tekućinu, održavaju razinu kisika i liječe popratne infekcije. Rana dijagnoza i brz dolazak u zdravstvenu ustanovu znatno povećavaju mogućnost preživljavanja.

Vlasti i humanitarne organizacije veliku pozornost posvećuju informiranju stanovništva. Lokalne zajednice upozoravaju da ne dodiruju tjelesne tekućine oboljelih, da redovito peru ruke i da odmah prijave osobe koje imaju visoku temperaturu, povraćaju ili imaju druge simptome bolesti. Bez povjerenja stanovništva epidemiolozi teško mogu pronaći sve zaražene i prekinuti lance prijenosa.

*Uz korištenje AI-ja