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Kanadska policija Hrvatima: Marihuana dozvoljena u gradu, zbog pirotehnike moguć izgon!

Piše 24sata,
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Kanadska policija Hrvatima: Marihuana dozvoljena u gradu, zbog pirotehnike moguć izgon!
SP 2026 Navijači oko stadiona uoči susreta Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Na javnom prostoru u gradu dozvoljena je konzumacija droge marihuana dok na stadionu nije dozvoljeno", poručuju iz kanadske policije...

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Kanadska policija objavila je posebne preporuke hrvatskim navijačima o ponašanju na javnim mjestima tijekom boravka u Torontu uoči i poslije utakmice Panama - Hrvatska...

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dvoboj Hrvatske i Paname igra se u Torontu u srijedu u 1 ujutro po hrvatskom vremenu.

HNS je objavio preporuke kanadske policije, prenosimo ih u cijelosti...

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Konzumacija alkohola

- Zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima – alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije,
·- Alkohol je moguće konzumirati na javnom mjestu samo ako se alkoholno piće nalazi u ne etiketiranoj i neprozirnoj boci (npr. plastičnoj ili neprozirnoj aluminijskoj bočici bez etikete),
- Alkohol je moguće konzumirati u ugostiteljskim objektima i na terasama istih, kao i u fan zonama i u krugu stadiona te unutar samog stadiona kao i na tribinama ako je alkoholno piće kupljeno na prostoru fan zone i stadiona,
- Alkohol je jedino dozvoljeno konzumirati na otvorenom na “Trinity Bellwoods“ parku gdje je predviđeno okupljanje navijača prije odlaska na stadion.

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Konzumacija cigareta, e-cigareta i marihuane

- Na javnom prostoru u gradu dozvoljena je konzumacija droge marihuana dok na stadionu nije dozvoljeno
- Konzumacija cigareta i e-cigareta nije dozvoljena na prostoru tribina na stadionu. Na stadionu će biti posebne prostorije gdje će biti dozvoljeno pušenje cigareta i e-cigareta.

Korištenje pirotehnike

- Korištenje pirotehnike nije dozvoljeno (baklje, rakete, petarde i dr.). Ako policija postupa prema osobi koja koristi pirotehnička sredstva može kazneno odgovarati,
- Za korištenje pirotehnike na stadionu. Počinitelj će biti uhićen, priveden, naplatit će mu se novčana kazna uz mogući izgon iz zemlje.

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