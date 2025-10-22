Obavijesti

HRVAT BRILJIRA

Kovač na pragu velikog rekorda Lige prvaka: Bellinghama treba ostaviti na miru! Vjerujem mu

Piše Luka Tunjić,
Kovač na pragu velikog rekorda Lige prvaka: Bellinghama treba ostaviti na miru! Vjerujem mu
Foto: Pixsell/Reuters

Igrali smo presporo, loptu smo dodavali samo prema stranama, bez ikakvog napretka prema naprijed. A s takvom igrom ne možete zabiti gol ili povećati vodstvo, iskreno je komentirao Kovač novu pobjedu

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Niko Kovač, nastavio je dobar posao sa svojom Borussijom Dortmund u Ligi prvaka. Njemački je klub u trećem kolu odmjerio snage s Kopenhagenom i slavio 4-2 zahvaljujući golovima Felixa Nmeche, koji je zabio dva gola, a među strijelcima još su bili Remy Bensebaini i Fabio Silva. 

Waldermar Anton zabio je autogol u mrežu Dortmunda, a poraz Danaca ublažio je još Viktor Bjarki Dadason. A ova je pobjeda uzdigla hrvatskog stratega u elitno društvo. Naime, Kovaču je ovo bila 12. utakmica kao treneru u grupnoj fazi Lige prvaka. Odnosno, prvoj fazi Lige prvaka, s obzirom na to kako su skupine zamijenjene ligaškim sustavom. 

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

U svakom slučaju, Kovač i dalje ne zna za poraz u tih 12 utakmica, što ga svrstava u elitu! S devet pobjeda i tri remija ne zna za pobjedu u prvoj fazi Lige prvaka, a s time su se mogli

pohvaliti još samo veliki trener, Fabio Capello, koji je također izdržao 12 utakmica, dok je legendarni nizozemski trener Louis van Gaal rekorder s 13 utakmica.

NIKINO DRUGO LICE
Bild: Kovač se transformirao u Dortmundu. Više nije onaj stari

Kovača čeka težak posao u sljedećem kolu, ide u goste Manchester Cityju na Etihad, ali obećavajuće je što je zadovoljan igrom svoje momčadi u Kopenhagenu.

- Jako smo sretni pobjedom na ovom teškom gostovanju, znao sam kako utakmica neće biti lagana, a to ste mogli i vidjeti, pogotovo u prvom poluvremenu. Igrali smo presporo, loptu smo dodavali samo prema stranama, bez ikakvog napretka prema naprijed. A s takvom igrom ne možete zabiti gol ili povećati vodstvo - iskren je bio Kovač nakon utakmice.

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Borussia Dortmund
Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS

Puno je zadovoljniji izdanjem Borussije u drugom poluvremenu.

- Tada smo pokazali puno bolje lice, bili smo agresivniji, lopta je brže cirkulirala, a penal nam je stigao u pravom trenutku, moram to priznati. On nas je podigao na val koji nas je odveo do četiri gola. Ova nam je pobjeda vrlo važna nakon pobjeda u Münchenu - komentirao je Hrvat.

BAYERN SRUŠIO DORTMUND
VIDEO Kovač bez recepta za Bayern, u Der Klassikeru je doživio prvi poraz ove sezone

Upravo je nakon poraza od Bayerna na udaru kritičara bio talentirani engleski nogometaš Jobe Bellingham (20), mlađi brat engleske zvijezde Judea, koji je veznjak Real Madrida. Naime, Jobe, koji se ljetos pridružio Dortmundu u skupocjenom transferu, napravio je veliku pogrešku koji je predvodio do gola Bayerna. 

UEFA Champions League - FC Copenhagen v Borussia Dortmund
Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS

Osim toga, Bellingham je odigrao svega 204 minute u sedam utakmica u Bundesligi, manje nego što su mnogi očekivali. Ipak, Kovač mu je protiv Kopenhagena pokazao povjerenje, a Englez mu se odužio asistencijom za prvi gol koji je zabio Nmecha.

- Znam da prezime Bellingham privlači ogromnu medijsku pažnju, ali trebali bi ostaviti tog dečka na miru! Ima nevjerojatnu kvalitetu, jako sam sretan s njime, napravit će vlastiti put - rekao je Kovač za DAZN prije utakmice s Kopenhagenom, pa nastavio...

NIJE ZADOVOLJAN
Kovač 'zagrmio' nakon poraza od Bayerna: Zbog ovog ću biti u problemima, ali moram reći...

- Došao mi je nakon jedne utakmice i rekao 'To je moja stvar', a rekao sam mu: 'Ne, igraš na pravoj poziciji, moraš biti obrambeni veznjak'. Rekao sam mu da igra ovu utakmicu zato što može i da imam potpuno povjerenje u njega - zaključio je Kovač.

OSTALO

