Majstor za Kupove ipak nije uspio. Niko Kovač je s Monacom izgubio u finalu francuskog kupa od PSG-a s 2-0 i tako, po svemu sudeći, ostao bez trofeja u ovoj sezoni.

- Čestitam Paris Saint-Germain na naslovu. Mislim da smo se u prvih nekoliko minuta bili malo uplašili. Bilo je to moje prvo finale s ovom momčadi. Mislim da smo u prvih nekoliko minuta imali malo previše respekta prema njima.

Za hrvatskog stručnjaka na klupi momčadi iz Kneževine ovo je bio tek drugi poraz u Kupovima u ukupno 26 utakmica. S Bayernom i Eintrachtom je otišao do kraja.

- To očito nije bilo najbolje finale koje sam vidio u životu. Igrali smo bolje nakon što smo primili, ali mislim da je ovaj poraz dio našeg procesa. Kad sam izgubio svoje prvo finale Kupa u Njemačkoj, rekao sam da se želim vratiti sljedeće godine s pobjedničkim duhom, to ćemo i učiniti - zaključio je Kovač pa nahvalio svoje igrače bez obzira na poraz:

- Rekao sam im da možemo biti ponosni što smo stigli do ovog finala. U nogometu penal možete promašiti samo ako ga izborite, a finale možete izgubiti samo ako ga igrate.

Neymar nije igrao zbog žutih kartona, a njegovo je mjesto zauzeo Mauro Icardi koji je načeo Monaco u 19. minuti, a priču zaključio Kylian Mbappé u 81.

- Kao što sam rekao ranije, Kylian Mbappé je za mene najbolji igrač svijeta, a ovo je finale otišlo na njihovu stranu zahvaljujući njemu. Iskoristio je pogrešku s naše strane kod prvog gola i pogodio prečku, a kod drugog je odlično završio akciju. Zato ga toliko klubova želi. Ranije smo imali sreće da ga zaustavimo, ali u ovoj utakmici to nismo uspjeli.

Mladi francuski napadač osvojio je peti, a s PSG-om četvrti uzastopni Kup. Niz je započeo u Monaco 2017., a nastavio ga s pariškom momčadi.

Monaco je odlična momčad, imali su sjajnu sezonu, svaka im čast. Mislim da će igrati Europu, možda čak i najljepše natjecanje (op.a. Ligu prvaka). Igrali su dobro, dosadno je igrati protiv njih jer nema puno prostora i morate iskoristiti svaku priliku koju imate. To smo i učinili - zaključio je Mbappé.

Niko Kovač teoretski može do trofeja u ovoj sezoni, ali šanse za to i nisu prevelike. Monaco mora u posljednjem kolu pobijediti Lens, a Lille i PSG moraju izgubiti od Angersa, odnosno Bresta. Što je itekako moguće. No sada slijedi ono gdje je potrebno čudo. U slučaju istog broja bodova Lillea i Monaca, prvaka bi odlučivala gol-razlika. Lille u ovome trenutku ima 62-22 (40 golova razlike), a Monaco 76-42 (34 golova razlike). To bi značilo da Monaco mora pobijediti 6-0, Lille izgubiti 1-0, ili pobjeda od 5-0, a poraz Lillea 2-0 itd. Ukratko, sedam golova 'viška'. Teoretski moguće, ali teško izvedivo.

Monaco će se, osim za titulu, u posljednjem kolu boriti i Ligu prvaka. Za vratom puše Lyon koji ima bod manje, ali i bolju gol razliku (79-40) pa tako Kovačeva momčad ne smije ostvariti lošiji rezultat nego Lyon u posljednjem kolu ako želi sljedeće godine vidjeti Ligu prvaka, odnosno mjesto u kvalifikacijama.