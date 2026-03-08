Kovačević kritičarima: Znam da me neki ne cijene, a druge dižu u nebesa nakon jedne pobjede

Možda će netko misliti da je bilo lagano, rano smo poveli 2-0, bilo je lakše, ali vidjeli ste kakav je nogomet, poručio je trener Dinama Mario Kovačević nakon što je njegova momčad osvojila tri boda na gostovanju u 26. kolu HNL-a kod najvećeg rivala, Hajduka. ''Modri'' su slavili 3-1 zahvaljujući golovima Zajca, Vidovića i Bakrara, dok je Pukštas bio strijelac za domaćina.

Trener Dinama komentirao je na konferenciji za javnost kako su se dinamovci malo opustili nakon što su stekli dva gola prednosti.

- Malo smo se opustili, Hajduk je smanjio na 1-2, imao je lijepu šansu koju je Livaković sjajno skinuo. Nakon trećeg gola sve je bilo lakše. Atmosfera je bila prelijepa, suđenje isto na europskoj razini - rekao je Kovačević, kojeg su okupljeni novinari pitali je li njegovu momčad slaže Zvonimir Boban...

- Ne bih to htio komentirati. Gdje god sam radio, što sam sve prošao...Odlično je pričati sa Zvonom. Prošle godine svatko je dovodio svoje igrače, a klub ispaštao.

Izbjegao je odgovor na pitanje je li borba za titulu gotova priča.

- Neću ništa govoriti sve dok ne bude matematički gotovo. Već razmišljam o utakmici u subotu s mojim Slavenom. Nećemo se opustiti. Bilo je razdoblja gdje smo se mučili, ali cijelo proljeće igramo dobro. Da je trebalo malo jače potegnuti danas, mislim da bismo uspjeli i tada. U srijedu smo odmorili igrače, prošli smo dalje... Mi smo cijelu sezonu u ritmu dvije utakmice tjedno i vidi se razlika između nas i drugih klubova.

Još uvijek mu je u mislima poraz u Europskoj ligi.

- Dinamo je vrhunska ekipa za ovaj dio Europe, ne znam je li koja ekipa promijenila ovoliko igrača. Još me boli ispadanje od Genka, ali te europske utakmice nam pomažu.

Koji je ključ Dinamovih dobrih igara? Evo što smatra strateg ''modrih''.

- Vjerujem u rad. Bili smo na dobrom putu i kada smo bili na -4. Znam da me u Zagrebu novinari ne cijene, a ovo je pobjeda kluba, da staneš iza nekoga kada je najteže. Nadam se da ćemo nastaviti ovako. Na press konferencijama ne volim puno pametovati. Radili smo najpoštenije, to se polako vraća. S novom ekipom imamo gol razliku +40.

Imao je poruku za kritičare.

- Nikad ne volim nekome pametovati. Žao mi je, gledam uvijek činjenice. Radio sam u manjim klubovima, ali treba sedam puta biti prvak. Neke druge trenere se diže u nebesa nakon jedne pobjede. Pobijedili smo onaj trenutak kada sam nakon Istre dobio podršku.

Posebno je pohvalio Gabriela Vidovića i Luku Stojkovića.

- Nisam sumnjao ni u jednog od njih. Neke igrače dovedete za 100 milijuna eura pa im treba vremena. Za Vidovića se govorilo nakon jedne utakmice da ne valja.

Pitali su ga i može li se zamisliti kao trener Hajduka.

- Ne mogu to komentirati. Hajduk je uz Dinamo naš najveći klub. Što će biti u budućnosti to nitko ne zna.